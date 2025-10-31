"NADAM SE DA OVO U SUDU NE GUBI SMISAO, 2 GODINE SU PROŠLE" Otac dečaka (13) kog je školski drug izbo 37 puta ogorčen!
Porodica ubijenog dečaka Andreja Simića (13) iz Niške Banje kome je 37 uboda nožem naneo jedan od najboljih drugova iz odeljenja posle dve godine od najstrašnijeg gubitka, polako gubi nadu da će do bilo kakve pravde doći jer sudski postupak nije ni pokrenut u Višem sudu u Nišu.
Perspektivni košarkaš i literata je na poziv otišao kod druga tog jutra 5. oktobra 2023. godine kako bi posle otišli u školu, ali tada je iz neutvrđenih motiva mučki ubijen u kući dečaka ubice. Mesecima ranije, Andrejev otac, Mića Simić, je išao kod roditelja nasilnika, u dom dečaka ubice pokušavajući da im kaže da im se sin ponaša čudno, da nosi noževe u školu, da ima ranac pun sečiva, mačeta i sličnog oružja, ali mu je odgovoreno "da se dete tako igra".
Optužnica dopunjavana tri puta
Sada, posle dve godine, porodica Simić ima utisak da se sudski proces opet nekako opstruira. Tužilaštvo roditelje dečaka ubice iz Niške Banje sumnjiči za teško delo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu i po jedno krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.
- Mi sada imamo zvaničnu informaciju da je optužnica po treći put sredinom septembra bila vraćena na doradu u Više javno tužilaštvo, a onda je ovaj organ ispravio to što je zamereno i da je vratio sudskom veću Višeg suda na potvrđivanje. Optužnica je podignuta protiv njih dvoje (roditelja maloletnog ubice) još 28. maja ove godine, ali od tada do sada je vraćena na dopunu tri puta. Iz nekih nepotvrđenih informacija, tekstu optužnice je zamereno zbog nekih formalnih stvari, a koje ne utiču na suštinski tekst optužnice i prikupljenih dokaza. Imam utisak da mi se vraća ono vreme kada je predmet bio u Osnovnom javnom tužilaštvu, a kada je malo toga urađeno i sve je to presporo bilo. Sada je optužnica "jaka" i pošto je preostalo da je sudsko veće potvrdi, nadam se da neće biti opstrukcija kao ranije. Zaista, prošlo je dve godine od kada mi nema sina i nadam se da sve ovo ne gubi neki smisao jer sve ovo predugo traje - rekao je Mića Simić za Kurir.
Telo nevinog dečaka pronašli su lekari Hitne pomoći na tavanu porodične kuće njegovog školskog druga u Niškoj Banj. VJT u Nišu je tada saopštilo da je ubistvo počinio tada trinaestogodišnji dečak i da je, prema Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela, krivično neodgovoran jer nema navršenih 14 godina. On se nalazi u psihijatrijskoj bolnici u Beogradu.