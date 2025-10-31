Perspektivni košarkaš i literata je na poziv otišao kod druga tog jutra 5. oktobra 2023. godine kako bi posle otišli u školu, ali tada je iz neutvrđenih motiva mučki ubijen u kući dečaka ubice . Mesecima ranije, Andrejev otac, Mića Simić, je išao kod roditelja nasilnika, u dom dečaka ubice pokušavajući da im kaže da im se sin ponaša čudno, da nosi noževe u školu, da ima ranac pun sečiva, mačeta i sličnog oružja, ali mu je odgovoreno "da se dete tako igra".

Optužnica dopunjavana tri puta

- Mi sada imamo zvaničnu informaciju da je optužnica po treći put sredinom septembra bila vraćena na doradu u Više javno tužilaštvo, a onda je ovaj organ ispravio to što je zamereno i da je vratio sudskom veću Višeg suda na potvrđivanje. Optužnica je podignuta protiv njih dvoje (roditelja maloletnog ubice) još 28. maja ove godine, ali od tada do sada je vraćena na dopunu tri puta. Iz nekih nepotvrđenih informacija, tekstu optužnice je zamereno zbog nekih formalnih stvari, a koje ne utiču na suštinski tekst optužnice i prikupljenih dokaza. Imam utisak da mi se vraća ono vreme kada je predmet bio u Osnovnom javnom tužilaštvu, a kada je malo toga urađeno i sve je to presporo bilo. Sada je optužnica "jaka" i pošto je preostalo da je sudsko veće potvrdi, nadam se da neće biti opstrukcija kao ranije. Zaista, prošlo je dve godine od kada mi nema sina i nadam se da sve ovo ne gubi neki smisao jer sve ovo predugo traje - rekao je Mića Simić za Kurir.