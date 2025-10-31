Slušaj vest

Porodica ubijenog dečaka Andreja Simića (13) iz Niške Banje kome je 37 uboda nožem naneo jedan od najboljih drugova iz odeljenja posle dve godine od najstrašnijeg gubitka, polako gubi nadu da će do bilo kakve pravde doći jer sudski postupak nije ni pokrenut u Višem sudu u Nišu.

Perspektivni košarkaš i literata je na poziv otišao kod druga tog jutra 5. oktobra 2023. godine kako bi posle otišli u školu, ali tada je iz neutvrđenih motiva mučki ubijen u kući dečaka ubice. Mesecima ranije, Andrejev otac, Mića Simić, je išao kod roditelja nasilnika, u dom dečaka ubice pokušavajući da im kaže da im se sin ponaša čudno, da nosi noževe u školu, da ima ranac pun sečiva, mačeta i sličnog oružja, ali mu je odgovoreno "da se dete tako igra".

Jezive scene nakon ubistva u Niškoj banji Foto: Marko Smiljković, Kurir/M.S., Privatna Arhiva

Optužnica dopunjavana tri puta

Sada, posle dve godine, porodica Simić ima utisak da se sudski proces opet nekako opstruira. Tužilaštvo roditelje dečaka ubice iz Niške Banje sumnjiči za teško delo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu i po jedno krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

- Mi sada imamo zvaničnu informaciju da je optužnica po treći put sredinom septembra bila vraćena na doradu u Više javno tužilaštvo, a onda je ovaj organ ispravio to što je zamereno i da je vratio sudskom veću Višeg suda na potvrđivanje. Optužnica je podignuta protiv njih dvoje (roditelja maloletnog ubice) još 28. maja ove godine, ali od tada do sada je vraćena na dopunu tri puta. Iz nekih nepotvrđenih informacija, tekstu optužnice je zamereno zbog nekih formalnih stvari, a koje ne utiču na suštinski tekst optužnice i prikupljenih dokaza. Imam utisak da mi se vraća ono vreme kada je predmet bio u Osnovnom javnom tužilaštvu, a kada je malo toga urađeno i sve je to presporo bilo. Sada je optužnica "jaka" i pošto je preostalo da je sudsko veće potvrdi, nadam se da neće biti opstrukcija kao ranije. Zaista, prošlo je dve godine od kada mi nema sina i nadam se da sve ovo ne gubi neki smisao jer sve ovo predugo traje - rekao je Mića Simić za Kurir.

untitled2.jpg
Mića i Sanja Simić roditelji ubijenog Andreja Simića (13) Foto: Kurir/M.S., Marko Smiljković

Telo nevinog dečaka pronašli su lekari Hitne pomoći na tavanu porodične kuće njegovog školskog druga u Niškoj Banj. VJT u Nišu je tada saopštilo da je ubistvo počinio tada trinaestogodišnji dečak i da je, prema Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela, krivično neodgovoran jer nema navršenih 14 godina. On se nalazi u psihijatrijskoj bolnici u Beogradu.

Ne propustiteHronikaRODITELJIMA DEČAKA UBICE PRETI 12 GODINA ROBIJE: Podignuta optužnica protiv majke i oca maloletnika iz Niške banje!
niska-banja.jpg
HronikaRODITELJIMA DEČAKA UBICE IZ NIŠKE BANJE ZABRANJENO DA KOMUNICIRAJU S NJIM: Odluka sudije u slučaju u kojem je mali Andrej brutalno ubijen sa 37 uboda nožem
niska-banja.jpg
HronikaOTAC UBIJENOG DEČAKA IZ NIŠKE BANJE OTKRIVA "Ovako je izgledao prvi susret sa porodicom ubice mog sina" Reči koje su mu izgovorili na vratima lede krv u žilama
Andrej Simić.jpg
Hronika"DOŠAO SAM DO FRAPANTNIH SAZNANJA I DOKAZA, SRBIJA ĆE BITI ŠOKIRANA" Otac dečaka kojeg je drug usmrtio sa 37 uboda nožem kod Niša: Kao da sam gledao horor film!
Untitled-1-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered.jpg