Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su B. B. (20) iz Subotice, kao i R. A. (26) i M. Đ. (24) iz Sombora, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Zaplena u Subotici Foto: Mup

- Prilikom pretresa stana, koji su osumnjičeni koristili u blizini centra Subotice, policija je pronašla oko 1,5 kilograma bele praškaste materije, nalik na kokain, oko 2,8 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, digitalnu vagicu, aparat za vakumiranje, kao i veću količinu novca, za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika - saopšteno je iz subotičke policije.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Subotici.

