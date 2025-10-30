Hronika
SAOBRAĆAJKA KOD PANČEVCA, OBOREN MOTOCIKLISTA: Hitna pomoć ga odvezla, formirane kolone vozila na prilazima gradu
Slušaj vest
Na Zrenjaninskom putu, u blizini Pančevačkog mosta, danas oko 14.45 časova došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je automobil oborio motociklistu.
Motociklista je povređen, a za sada nije poznat stepen povreda. Ekipe Hitne pomoći brzo su intervenisale i povređenog prevezle u bolnicu.
Zbog uviđaja i zastoja u saobraćaju, na prilazima Pančevačkom mostu trenutno su prisutne velike gužve. Policija je na terenu i reguliše saobraćaj.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši