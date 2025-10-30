Slušaj vest

Na Zrenjaninskom putu, u blizini Pančevačkog mosta, danas oko 14.45 časova došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je automobil oborio motociklistu.

Motociklista je povređen, a za sada nije poznat stepen povreda. Ekipe Hitne pomoći brzo su intervenisale i povređenog prevezle u bolnicu.

Zbog uviđaja i zastoja u saobraćaju, na prilazima Pančevačkom mostu trenutno su prisutne velike gužve. Policija je na terenu i reguliše saobraćaj.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaMISTERIOZNA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD RIPNJA: Auto sleteo s puta, na olupini krvavi tragovi, a od vozača ni traga! Sumnja se da je u kolima bilo i dete! (foto)
Put za Pavicevac
Hronika"RATNIČE, PUTUJ SPOKOJAN, OVO JE JAKO TEŠKO PRIHVATITI" Zakazana komemoracija za poginulog džudistu (16) Partizana!
Lazar Pavlović saobraćajna nesreća Novi Sad
HronikaJEDNA KLUPA OSTADE NAM PRAZNA, NE DAMO TE ZUBU VREMENA ZLOG, TVOJE 3/2: Školski drugari se oprostili od dečaku koji je poginuo sa roditeljima na Novom Beogradu!
Saobracajka, Bojan Zivkovic poginuli policajac, foto MUP RS privatna arhiva (2).jpg
Hronika"RODITELJI PREKO APLIKACIJE VIDELI DA SE KOMBI NE POMERA, TO JE IZAZVALO SUMNJU" Ministar sporta izneo detalje o nesreći koju su imali džudisti Partizana!
Saobraćajna nesreća, Novi Sad, džudisti