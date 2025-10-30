Slušaj vest

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je pokrenulo istragu protiv osumnjičenog S.P. (24) zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti i krivično delo ugrožavanje sigurnosti, dok je osumnjičenom Ž.S. (26) stavljeno na teret izvršenje krivičnog dela ugrožavanje sigurnost.

Kako Kurir nezvanično saznaje, reč je o dvojici pripadnika Žandarmerije.

Osumnjičenima je, kako se navodi u saopštenju tužilaštva, stavljeno na teret da su 28. oktobra u Beogradu, ulica Nemanjina br.4, nasilno ušli u noćni striptiz klub „House black rose”, pa je osumnjičeni S.P. vatrenim oružjem – pištoljem marke „CZ 99“, izazvao opasnost za život i telo ljudi, te su osum. S.P. i Ž.S. pretnjom da će napasti na život i telo gostiju i zaposlenih u navedenom lokalu, ugrozili sigurnost više lica.

- Dana 29.10.2025. godine osumnjičeni su saslušani na okolnost izvršenja krivičnih dela koja su im stavljena na teret i nakon što su izneli odbranu Prvom osnovnom sudu u Beogradu predloženo je određivanje pritvora, jer prema mišljenju tužilaštva, postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni boravkom na slobodi ometali postupak uticajem na svedoke događaja - saopšteno je iz tužilaštva.

Tužilaštvo će u toku istrage prikupiti dokaze i podatke na osnovu kojih će se utvrditi tačno i potpuno činjenično stanje, nakon ćega će doneti odluku o daljem postupanju.