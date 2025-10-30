Slušaj vest

Branka Blek Rouz ispričala je detalje pucnjave koja se dogodila ispred kluba koji je do skoro bio u njenom vlasništvu, a čije poslovanje je prepstila sinu, da je situacija bila i više nego ozbiljna.

Istraga je u toku

Zato je i Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo istragu protiv osumnjičenog S.P. (24) zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti i krivično delo ugrožavanje sigurnosti, dok je osumnjičenom Ž.S. (26) stavljeno na teret izvršenje krivičnog dela ugrožavanje sigurnost. Kako Kurir nezvanično saznaje, reč je o dvojici pripadnika Žandarmerije.

Slučaj je pred nadležnim organima

Osumnjičenima je, kako se navodi u saopštenju tužilaštva, stavljeno na teret da su 28. oktobra u Beogradu, ulica Nemanjina br.4, nasilno ušli u noćni striptiz klub „House black rose”, pa je osumnjičeni S.P. vatrenim oružjem - pištoljem marke „CZ 99“, izazvao opasnost za život i telo ljudi, te su osumnjičeni S.P. i Ž.S. pretnjom da će napasti na život i telo gostiju i zaposlenih u navedenom lokalu, ugrozili sigurnost više lica.

Iznela detalje

- Sve se desilo u prolazu kod našeg kluba, a tu se nalaze i drugi klubovi. Moram da kažem kako jeste. Dvojica nekih, klinci su hteli da uđu, izvadili su značku žandarmerije i njome mahali toliko da im je ispala i konobar ju je predao policiji. Oni su rekli da su iz Žandarmerije i zatražili da se klub otvori za njih. Koškali su se sa obezbeđenjem ispred i jedan je izvadio pištolj i pucao dva puta u plafon i tri puta u vrata. Policija je bila. Zatekla ih na licu mesta.

To mi je sin prepričao jer ja sam sinu prepustila firmu, ja im samo dajem reklamu i oni rade pošteno. Ja sam u penziji, šta će to meni. Baš neprijatna situacija. Ja živim maltene u Crnoj Gori i ovde dođem samo povremeno. Povukla sam se, ali ovako ponašanje je nedopustivo. Taj mali konobar naš se uplašio, a to može da se desi bilo gde. Dete ima devetnaest godina. Žandaremirja treba da nas štiti, a oni idu po gradu i prave probleme. Probušili su nam vrata na tri mesta, ali to je sve bilo ispred. Oni su želeli da uđu u lokal, ali tada kada smo zatvarali. Odbrojavali su ispred, i kao svi će da nastradaju - ispričala je Branka za Kurir.