Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u nastavku jučerašnje velike akcije u mestu Gornja Badanja, opština Loznica, utvrdili da je ukupna količina zaplenjene biljne materije za koju se sumnje da je marihuana oko 356 kilograma.

- U nastavku jučerašnje akcije policije, prilikom koje je uhapšen i vlasnik imanja gde je vršen pretres J. M. (61) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, utvrđeno je da je ukupna količina zaplenjene biljne materije za koju se sumnja da je marihuana — 355,8 kilograma - rekao je Dačić.

Plantaža marihuane kod Loznice

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave u Šapcu, Odeljenja kriminalističke policije, Grupe za borbu protiv droga i Policijske stanice Loznica, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Šapcu, u selu Gornja Badanja, opština Loznica, otkrili su i zaplenili ovu izuzetno veliku količinu materije za koju se sumnja da je marihuana.

- Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu - izjavio je ministar Dačić.