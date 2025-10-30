Slušaj vest

Suđenje beogradskom automehaničaru i taksisti Bogdanu Taskoviću (37) optuženom da je 24. februara na Zvezdari nakon kraće verbalne rasprave u vezi sa saobraćajem na podmukao način lišio života Uroša Petrovića (44), danas je počelo pripremnim ročištem u Višem sudu u Beogradu.

Optuženi je izjavio saučešće porodici rekavši da se kaje.

Od porodice ubijenog u sudnici su bile majka i supruga. Po izlasku iz sudnice tiho su plakale i brišući suze su rekle da nisu videle iskreno kajanje kod ubice, već naprotiv da je imao osmeh na licu, navodi Republika.

- Ne kaje se i to je najžalosnije, evo grli se sa ženom a moj sin je u grobu i njegova deca rastu bez oca - rekla je majka ubijenog Uroša.

Njegova supruga je stajala u svoju sestru koja je takodje plakala.

Strašno im je zasmetalo što je Bogdanu u zagrljaj po izlasku iz sudnice pritrčala supruga koja je u ženskom društvu čekala u hodniku na klupi da se završi pripremno ročište.

- Ona ima koga da zagrli i strašno je što je to dopušteno ovde na holu, dok mi oštećeni patimo za Urošem. Kajanja kod njih nema, to je očigledno - rekla je svastika žrtve sukoba kod Cvetkove pijace u februaru ove godine.

Uroševa supruga je kazala da oštećena porodica nema snage, ali i da ne vide smisao da se oglašavaju, i samo je kratko poručila.

- Interes društva je da se takav čovek skloni sa ulice da ne bi ubio još nekog. Već je ležao u zatvoru i u trenitku zločina je bio na uslovnoj kazni.

Plačući pri izlaslu iz Palate pravde Uroševa majka je zaključila da i je cilj da se ubica osudi na dugu robiju.

- Samo da ne doživim da taj alkoholičar, narkoman i nasilnik izađe na slobodu - rekla je bolom vidno skrhana žena.

Podsetimo, Bogdan je nožem izbo Uroša, koji je posle dva koraka pao na asfalt i ubrzo podlegao povredama. Stanari okolinih zgrada kažu da je ovom gnusnom činu prethodila svađa u saobraćaju, jer je Bogdan Tasković kolima pri velikoj brzini uleteo u ulicu i umalo udario pešaka Uroša Petrovića. Sumnja se da se Tasković tog dana kretao vozilom marke "sitroen" iz pravca ulice Gospodara Vučića, dok se oštećeni Uroš Petrović peške kretao ulicom Olge Jovanović u smeru ka obližnjoj okretnici autobusa.

Da bi izbegao kontakt sa vozilom Taskovića, oštećeni se pomerio u stranu i gledajući u pravcu vozila izrazio negodovanje psovkom, nakon čega je okrivljeni zaustavio vozilo, vratio se vozilom unazad, a oštećeni videvši to prišao vozačevim vratima gde su ušli u kraću verbalnu raspravu oko kretanja okrivljenog u saobraćaju.

Dok je oštećeni stajao pored vozačevih vrata, Bogdan Tasković je, kako se sumnja, sa mesta vozača nožem koji je držao u desnoj ruci sa oštricom okrenutom suprotno od podlaktice, ubo oštećenog u predelu grudi, nanevši mu tešku telesnu povredu opasnu po život. Potom je dao gas i velikom brzinom se udaljio sa lica mesta, dok je oštećeni teturajući napravio par koraka i pao na ulicu. Smrt oštećenog je nastupila u kratkom periodu od par sekundi od trenutka nanošenja povrede.

Pripremno ročište bilo je zatvoreno za javnost, uskoro počinje glavni pretres koji će ekipa Republike pratiti i izveštavati javnost o toku postupka. Na samom početku optuženi će biti pozvan da iznese odbranu.