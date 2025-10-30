Slušaj vest

Večeras je došlo do teže saobraćajne nesreće kod podvožnjaka u Senti. 

Kako se navodi na Instagram stranici "192_rs" došlo je do direktnog sudara dva automobila. 

Trenutno stanje učesnika nije poznato, dok je na vozilima pričinjena veća materijalna šteta. 

Nakon uviđaja će biti poznato više informacija. 

Kurir.rs

