ZGUŽVANI KAO KONZERVE! Težak direktan sudar dva automobila u Senti, neverovatan prizor: Vozila smrskana, delovi svuda po putu (VIDEO)
Večeras je došlo do teže saobraćajne nesreće kod podvožnjaka u Senti.
Kako se navodi na Instagram stranici "192_rs" došlo je do direktnog sudara dva automobila.
Trenutno stanje učesnika nije poznato, dok je na vozilima pričinjena veća materijalna šteta.
Nakon uviđaja će biti poznato više informacija.
