BATAJNICA - Danas se u Batajnici odigrala prava drama kada se S.Š. (40) vozeći svoj automobil, zaustavio se pored puta kako bi pomogao čoveku koji nije mogao da upali svoj automobil.

Tada ga je nepoznati muškarac koji je bio u društvu sa nepoznatom ženom, fizički napao, gde mu je pretio nožem, a potom posekao po nozi.

Nakon toga mu je uzeo novac koji je imao kod sebe, a onda se udaljio automobilom.

Povređenom je lekarska pomoć ukazana u domu zdravlja u Batajnici, gde su mu konstatovane lake telesne povrede.

Kurir.rs/Telegraf

