Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su M.V. (48) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

On se sumnjiči da je snimio i postavio video klip na društvenoj mreži TikTok u kojem je pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja Republike Srbije, odnosno da se 1. novembra svrgnu najviši državni organi, odnosno predstavnici tih
organa. 

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaMINISTAR DAČIĆ: Pozivi na rušenje ustavnog poretka na protestima protiv litijuma direktan su poziv da se čine krivična dela
dacic.jpg
Politika"ONI KOJI HOĆE DA ME SRUŠE UVEK PRIMENJUJU OVE 3 TAČKE" Vučić: Molim se Bogu da mi nikada ne padne na pamet da se svetim za sve gadosti
2025-02-16 21_23_25-EON - Kanali.jpg
PolitikaNEDIMOVIĆ UPOZORIO: Belivuk je krak, Zvicer više kraka, a ko je glava te hobotnice!
nedimovic-1-nema-nja-nikolic-april-2019.jpg
PolitikaDRAGAŠ O ZAKULISNOJ DESTRUKCIJI STRANIH CENTARA MOĆI: U rušenje Vučića se ulaže ogroman novac i trud, smeta im jaka Srbija!
0201-orhan-dragas-privatna.jpg