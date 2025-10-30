Slušaj vest

Sud u danskom Holbeku osudio je muškarca sa dvojnim državljanstvom Srbije i Hrvatske (40) i muškarca poreklom iz Bosne i Hercegovine (28) na po 16 godina zatvora zbog njihove uloge u švercu 818 kilograma kokaina, zaplenjenih prošle godine.

Tužilaštvo je tražilo i oduzimanje danskog državljanstva i proterivanje iz Danske. Sudija je odlučio da muškarac sa srpskim i hrvatskim državljanstvom bude proteran, ali ne i osuđenik poreklom iz BiH.

U ovom procesu je optužen i 61-godišnjak, takođe poreklom iz BiH, ali je oslobođen optužbi. On je, inače, otac osuđenog 28-godišnjaka.

Kako prenose mediji, reč je o procesu o slučaju 818 kilograma kokaina koji su isplivali na obalu Sejerobugtena, marta prošle godine.

Inače, još na početku procesa, 28-godišnjak, Danac poreklom iz BiH, priznao je da je 14. marta 2024. godine, zajedno sa drugima čija imena nije želeo da pomene, krenuo iz Hoganasa u Švedskoj iznajmljenom jedrilicom ka kontejnerskom brodu "Kul Eksplorer".

Prema objašnjenju 28-godišnjaka, znao je da će se izvršiti takozvano ispuštanje, što znači da će kokain biti bačen u more u vodootpornim kesama. Namera mu je bila da pokupi kese.

Foto: Printscreen/Youtube

Međutim, prikupljanje kokaina nije išlo po planu, jer muškarci u čamcu nisu mogli da pronađu kokain, koji je umesto prema njima, otplovio do obale zaliva Sejero, na Sejerou, gde su ga građani pronašli i alarmirali policiju.

Drugooptuženi, 40-godišnji državljanin Srbije i Hrvatske, priznao je da je bio na izletu brodom, ali prema sopstvenom iskazu, navodno su ga optuženi zamolili da im pomogne u pomeranju čamca. Prekršajni sud u Holbeku je odbacio njegov iskaz kao nepouzdan, između ostalog i zato što se plovidba odvijala noću, a čamac je bio daleko te noći.

Otac 28-godišnjaka, koji je još davno došao iz BiH u Dansku, na početku suđenja se izjasnio da nije kriv. Njegov sin je na sudu sam objasnio da je on taj koji je iskoristio oca da mu bude vozač i donese mu novac, ali da njegov otac nije znao ništa o kokainu. Ovaj 61-godišnjak je oslobođen.

Tužilaštvo veruje da su još dvojica muškaraca bila umešana u neuspelu akciju preuzimanja kokaina. Jedan je u pritvoru u Austriji, a njegov slučaj će biti saslušan naknadno. Drugi, koji je mlađi brat 28-godišnjaka, je na slobodi.