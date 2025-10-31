Slušaj vest

Goran Radulović Goksi, telohranitelj i saradnik Vuka Draškovića, lidera Srpskog pokreta obnove, u 29. godini postao je žrtva klasične sačekuše u beogradskom naselju Dorćol.

Njegovo ubistvo, izvedeno hladnokrvno i profesionalno, do danas ostaje nerasvetljeno.

Tragični događaj, koji se odigrao pre 26 godina - 26. oktobra 1999. godine, odjeknuo je tadašnjom SRJ kao deo šireg obračuna sa SPO, nakon atentata na Ibarskoj magistrali.

Foto: Printscreen, Nenad Kostić

Sačekuša u srcu Dorćola

Te večeri, dvadeset minuta posle ponoći, Radulović je parkirao svoj automobil marke BMW ispred zgrade u Dunavskom keju broj 19, gde je živeo sa devojkom. Dok je sedeo za volanom, napadač je iskočio iz mraka i prišao vozilu s desne strane. Kroz prozor suvozača ispaljeno je pet hitaca iz revolvera, najverovatnije "magnuma". Sve metke Radulović je primio u glavu. Pored njegovog automobila, i obližnja "lada" je oštećena od rikošetiranja.

Komšije su izjavile da je napadač bio visok oko 180 centimetara, star između 25 i 30 godina, s kačketom na glavi. Posle zločina, ubica je pobegao kroz prolaz između zgrada, ostavljajući iza sebe trag misterije.

Smrt povezivana sa političkim obračunima

Radulovićevo ubistvo dogodilo se samo nekoliko nedelja posle događaja na Ibarskoj magistrali 3. oktobra 1999. godine, kada je meta napada bio Vuk Drašković. U toj saobraćajnoj nesreći život su izgubili Veselin Bošković, šef Draškovićevog obezbeđenja Zvonko Osmajlić i telohranitelji Vučko Rakočević i Dragan Vušurović.

Zbog tih događaja, ubistvo na Dorćolu smatrano je produžetkom napada na SPO i Draškovića.

Između politike i kriminala

Goran Radulović bio je poznat policiji po brojnim incidentima, uključujući pucnjave i razbojništva. Povezivali su ga s jednim od tada vodećih prestoničkih klanova, a pred kraj života navodno se bavio i trgovinom narkoticima. Zbog svoje reputacije i veza sa SPO, Radulović je bio pod stalnim pritiskom i potencijalna meta u svetu kriminala i politike.

Živeo nedaleko od mesta smrti

Rođeni Beograđanin crnogorskog porekla, Radulović je veći deo detinjstva proveo s bakom i dedom, dok mu je majka živela u Austriji. Tri godine pre smrti, preselio se sa devojkom na Dorćol, u stan na adresi Dunavski kej 21, samo pedesetak metara od mesta gde je izgubio život.

Ubica ostaje u senci

Radulovićev ubica nikada nije uhvaćen, a motivi ubistva ostaju obavijeni velom misterije. Spekulacije se kreću od osvete u okviru kriminalnih obračuna do politički motivisanog napada na SPO. Uprkos svedočenjima i opisu počinioca, policija nije uspela da identifikuje napadača, a slučaj je i danas otvoren.