Slušaj vest

Ministar zdravlja, doktor Zlatibor Lončar, otkrio je tokom svog gostovanja na Kurir televiziji u kakvom se stanju nalaze deca povređena u teškoj saobraćajnoj nesreći na autoputu Beograd - Novi Sad, kada je kombi koji ih je prevozio sleteo sa puta i prevrnuo se dok su se vraćali sa takmičenja u džudu.

Džudisti su bili smešteni u Dečijoj bolnici, a jedan od dečaka zadobio je povrede kičme zbog kojih je preksinoć i operisan.

MINISTAR ZDRAVLJA OTKRIVA ZA KURIR Ovo su poslednje informacije o stanju džudista povređenih u tragičnoj nesreći - Lončar: Razmatra se još operacija Izvor: Kurir televizija

- Ja dolazim iz Urgentnog centra. Stabilan je, to su izuzetno teške povrede i operisan je preksinoć. Nema pogoršanja ni dešavanja u toku noći i jučerašnjeg dana. Stabilni su vitalni parametri, a isto važi i za momka koji se nalazi u Dečijoj bolnici u Novom Sadu. Sada sam se čuo sa lekarima koji vode njega. Njih petoro je pušteno juče na kućno lečenje, zadovoljavajuće je stanje i mogli su da odu kući -  kaže minsitar Lončar i dodaje: 

- Za momke na intezivnoj nezi, u Beogradu i Novom Sadu, biće dosta posla. Razmišlja se da li će morati još da se radi na momku koji je u Beogradu, koji ima povredu kičme, više sistema ali i krvnih sudova. To se pažljivo prati i procenjuje da li je potrebno još operacija. To su sve stvari koje se prate iz sata u sat. Najbolji tim lekara je sa njim, sve specijalnosti su uključene, konzilijumi su po potrebi i dva puta dnevno, zavisno od situacije - rekao je Lončar za Kurir televiziju. 

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaUŽIVO MINISTAR LONČAR NA KURIR TELEVIZIJI O NOĆNIM SMENAMA U DOMOVIMA ZDRAVLJA: Tu su vaši izabrani lekari - lakše je da se lečite, da ne trošite vreme i novac
Sequence 07.01_46_29_20.Still001.jpg
DruštvoU DOMOVIMA ZDRAVLJA BIĆE UVEDENE NOĆNE SMENE Lončar: Građani će brže dobijati pomoć! Smanjene liste čekanja
screenshot-20240617-104734.jpg
Politika"NADAM SE DA ĆE PREŽIVETI" Lončar o muškarcu koji je povređen ispred Skupštine: Povredio je veliki krvni sud, ide u operacionu salu da se izvadi metak
Zlatibor Lončar
Društvo"U SRBIJI JE OVE GODINE URAĐENO VIŠE TRANSPLANTACIJA NEGO IKADA" Ministar Lončar: To je činjenica - i liste čekanja su mnogo manje nego bilo gde u svetu!
IMG-20250818-WA0019.jpg

DEČAK SA POVREDOM VRATNE KIČME HITNO PREBAČEN ZA BEOGRAD Upravnik Dečje klinike u Novom Sadu o stanju dece: DVOJE JE NA INTENZIVNOJ NEZI! Izvor: Kurir televizija