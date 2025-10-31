Hronika
GOREO RESTORAN NA PANČEVAČKOM PUTU: Goreo i automobil, sumnja se da je namerno zapaljen
Poznati restoran na Pančevačkom putu izgoreo je jutros oko 4 sata, a samo brzom reakcijom vatrogasaca sprečeno je da se vatra dalje proširi.
Kako se saznaje, u požaru je izgoreo inventar, ali i automobil koji je bio parkiran pored ugostiteljskog objekta.
O požaru je obaveštena policija i tužilaštvo.
Tokom vatrene stihije niko nije bio u restoranu i srećom nema žrtava!
Nezvanično, sumnja se da je restoran namerno zapaljen.
Istraga je u toku.
(Kurir.rs/Telegraf)
