Poznati restoran na Pančevačkom putu izgoreo je jutros oko 4 sata, a samo brzom reakcijom vatrogasaca sprečeno je da se vatra dalje proširi.

Kako se saznaje, u požaru je izgoreo inventar, ali i automobil koji je bio parkiran pored ugostiteljskog objekta.

O požaru je obaveštena policija i tužilaštvo.

Tokom vatrene stihije niko nije bio u restoranu i srećom nema žrtava!

Nezvanično, sumnja se da je restoran namerno zapaljen.

Istraga je u toku.

(Kurir.rs/Telegraf)

