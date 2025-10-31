Hronika
SUDAR KAMIONA U TUNELU ŽELEZNIK, IZ JEDNOG CURI TEČNI GAS: U smeru ka Dobanovcima obustavljen saobraćaj
Nema povređenih u sudaru dva kamiona u tunelu Železnik na obilaznici oko Beograda. Iz jednog kamiona curi propan-butan, tečni naftni gas.
Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 9.05 na auto-putu E-75, na Obilaznici oko Beograda, u tunelu Železnik, kada su se sudarila dva kamiona.
Nema povređenih, ali iz jednog kamiona curi propan-butan, rečeno je u RTS-u.
"Putevi Srbije" obaveštavaju da je na snazi obustava saobraćaja, u smeru ka Dobanovcima.
Na licu mesta je pet vatrogasnih ekipa, kako bi se sanirale posledice sudara.
Vozačima se savetuju alternativni pravci.
(Kurir.rs/RTS)
