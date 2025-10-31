Slušaj vest

Nema povređenih u sudaru dva kamiona u tunelu Železnik na obilaznici oko Beograda. Iz jednog kamiona curi propan-butan, tečni naftni gas. 

Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 9.05 na auto-putu E-75, na Obilaznici oko Beograda, u tunelu Železnik, kada su se sudarila dva kamiona.

Nema povređenih, ali iz jednog kamiona curi propan-butan, rečeno je u RTS-u.

"Putevi Srbije" obaveštavaju da je na snazi obustava saobraćaja, u smeru ka Dobanovcima.

Na licu mesta je pet vatrogasnih ekipa, kako bi se sanirale posledice sudara.

Vozačima se savetuju alternativni pravci.

(Kurir.rs/RTS)

Ne propustiteHronika"SAD DOLAZIM IZ URGENTNOG CENTRA..." Ministar Lončar otkrio najnovije informacije o stanju OPERISANOG DŽUDISTE: "To su izuzetno teške povrede biće dosta posla"
Zlatibor Lončar
BeogradNOĆ U BEOGRADU: Jedna saobraćajna nezgoda! Hitnu pomoć najviše zvali pacijenti sa hroničnim zdravstvenim problemima
hitna01-news1-damir-dervisagic-copy.jpg
HronikaVOZAČ KAMIONA IZGUBIO KONTROLU NAD VOZILOM I SLETEO S PUTA: Saobraćajna nesreća na Jarinju, muškarac zadobio povrede
policija01-news1-petar-aleksic.jpg
Bosna i HercegovinaPOGINULI OTAC I SIN! Stravična saobraćajna nesreća kod Banjaluke - sudarili se sa autobusom i stradali
bosanska-policija.jpg