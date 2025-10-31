Slušaj vest

Blago olakšanje

- Konačno je stigla dugoočekivana vest, uhapšen je i treći učesnik u Stefanovom ubistvu, begunac za kojim je tragala Srbija, a odnedavno i Evropa. Naime, Predrag S. je osuđen na dve godine i osam meseci zatvora, ali se nije javio na izdržavanje kazne, već je nakon prvostepene presude napustio zemlju, a pre pravosnažnosti iste. Gotovo smo sigurni da ga je bliski rođak iz Novog Sela skrivao na teritoriji Savezne Republike Nemačke, iako znajući za njegovo počinjeno zlodelo i da je osuđenik - objašnjava za Kurir majka Stefana koji je od zadobijenih povreda nakon tuče u februaru 2020. ispred diskoteke.

Ojrivljeni Predrag S. uhapšen u Nemačkoj Foto: Privatna Arhiva

- Za Predragom je vrlo brzo nakon pravosnažnosti presude, Osnovni sud u Velikoj Plani, u saradnji sa Osnovnim javnim i Višim tužilaštvom, kao i Ministarstvom unutrašnjih poslova, raspisao poternicu na teritoriji Republike već u prvoj polovini ove godine, a odnedavno je raspisana i Međunarodna, te je begunac ubrzo uhvaćen. Sada sud potražuje njegovo izručenje, a na nemačkim vlastima je kad će to biti. Mi smo ovu vest dočekali sa malim olakšanjem jer će delić pravde biti sproveden i sama svrha kažnjavanja imati bar nekog smisla. Njegovo hapšenje predstavlja jedan važan korak u ovom dugom procesu suđenja za ubisto mog sina, ali s obzirom na udeo u ubistvu i težinu dela koje je počinio, on je čak i nagrađen. Odužiće svi oni dug državi i društvu, time što će platiti zatvorom, ali neka se zapitaju kako će meni i mojoj porodici, i on i dvojica predhodno osuđenih.

Dete mi je ubijeno na svirep način

Inače, neutešna Ljubinka sada je u potresnoj ispovest za Kurir navela da dani, meseci i godine koje prolaze od kad je ostala bez sina vreme ne leči tugu u bol.

- Danas, više od pet ipo godina od brutalnog ubistva svog sina, osećam potrebu da ponovo nešto kažem o ovom nemerljivom bolu, bolu koji nosim kao kornjača svoj oklop, i o nepravdi koja je porazila, ne samo mene i moju porodicu, već je porazila i pravdu. Obraćam vam se kao neko kome je dete oduzeto na najsuroviji način, ubijeno bez trunke milosti, bez smisla, bez razloga i mogućnosti da se brani - kaže potresno ona i dodaje:

1/7 Vidi galeriju Porodica neutešna nakon gubitka Stefana Filića Foto: Privatna Arhiva, Kurir, Fcaebook

- Ta težina koju nosim nije samo bol, to je razaranje duše, proključala krv u mojim ustima i nečujni krik što para nebo. Htela bih da vrištim, da urlam, da rušim, a opet stojim u tišini, poražena i ponižena, slomljena i prazna, grleći sećanja i njegove slike stalno sa jednim pitanjem. Zašto se najgori ljudski šljam odvažio da ga dirne, njega tako čistog i plemenitog, da mu oduzme život, a pritom ne odgovara?

Nezadovoljni odlukom apelacije

Zašto je ljudska pokvarenost uzdignuta do te mere da i pravosudni sistem ne deli pravdu, već saučestvuje u zločinu? I ono malo vere što je bilo u meni, oduzeo mi je Apelacioni sud, bespravno promenivši kvalifikaciju dela, smanjivši kazne i puštajući ubice na slobodu, i time obezvredivši četvoroipogodišnji rad Višeg suda u Smederevu koji je dva puta doneo identičnu odluku i koji je po njima sve dobro odmerio.

Kako je potom dodala ova majka koja svaki dan uči kako da se bori sa bolom koji je doživela tog 2. februara 2020. Odluku koju je doneo Apelacioni sud porodica i prijatelji su jako teško podneli i smatra "da je ovo šamar čovečanstva i poruka da njeno dete nije vredno".

Okrivljeni Nikola B. i Mitar P. Foto: Facebook

- I dok ja svakog dana odlazim na grob svog deteta i razgovaram sa hladnim kamenom, noseći svoju bol kao najteži krst, vi ste dali za pravo da neke majke, u toplim domovima, spremajući rođendane i slavlja, umesto zadušnica kao ja, izgovaraju da njihova deca nisu kriva, a dobro znate da jesu. Svojom presudom ste opravdali zlo i poslali poruku potencijalnim ubicama, da veću vrednost ima ubica od žrtve - rekla je Ljubinka Filić.