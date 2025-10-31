Slušaj vest

Skoro 1.500 osuđenika Kazneno-popravnog zavoda u Nišu odreklo se svojih suvih obroka u korist žitelja opštine Žitorađa, čijih 68 domaćinstava je pretrpelo štetu u požarima u julu ove godine i sada primaju pomoć Crvenog krsta.

Pomoć za otklanjanje posledica od požara koristi 171 meštanin, među kojima je 12 maloletne dece, iz četiri naselja opštine Žitorađa. Uprava Kazneno-popravnog zavoda Niš predala je pomoć osuđenika predstavnicima Crvenog krsta, koji je dalje dostavlja ugroženima.

1/4 Vidi galeriju Osuđenici iz KPZ Niš pomažu ugroženima Foto: UIKS

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević izrazio je zahvalnost osuđenim licima koji su odlučili da na ovaj način izraze svoju solidarnost. On je dodao da briga za dobrobit ugroženih neretko dolazi i od onih od kojih se možda ne očekuje, ali je dokaz da solidarnost povezuje ljude na najrazličitije načine.

U zajedničkoj humanoj akciji zaposlenih u KPZ Niš i osuđenika prošle godine jeKlinici za ginekologiju i akušerstvo u tom gradu donirana oprema koju su u krojačkom pogonu ovog zavoda sašili osuđenici koji su stekli sertifikat za krojenje i šivenje.

Klinici su donirane uniforme za zaposlene, čaršavi, komprese i navlake za radnu površinu koje se koriste za porođaje i hirurške intervencije.

Uprava KPZ Niš i osuđenici su se 2018. godine priključili akciji kupovine pokretnog inkubatora za bebe, koji je presudan za život tek rođene dece i na taj način pomogli rad niškog porodilišta.