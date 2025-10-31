Užas
TRAGEDIJA KOD ŽITORAĐE: Muškarac poginuo u prevrtanju trakrtora u sokaku u kom je živeo! LETOS MU IZGORELA KUĆA!
Slušaj vest
U Novom Momčilovu kod Žitorađe dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je stradao S. R. (58) iz ovog sela.
Kako smo saznali, on je u sokaku u kojem živi izgubio kontrolu nad traktorom, koji se prevrnuo i naneo mu povrede.
- Nesreća se dogodila u kasnim večernjim satima, a S.R. je bio sam na traktoru i vraćao se iz Žitnog Potoka - potvrđeno nam je u Domu zdravlja Žitorađa.
Reč je o čoveku kojem je 7. jula ove godine tokom požara kuća izgorela, a koji je jedan od trojice ljudi kojima država pravi nove kuće.
Reaguj
Komentariši