U Novom Momčilovu kod Žitorađe dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je stradao S. R. (58) iz ovog sela.

Kako smo saznali, on je u sokaku u kojem živi izgubio kontrolu nad traktorom, koji se prevrnuo i naneo mu povrede.

- Nesreća se dogodila u kasnim večernjim satima, a S.R. je bio sam na traktoru i vraćao se iz Žitnog Potoka - potvrđeno nam je u Domu zdravlja Žitorađa.

Reč je o čoveku kojem je 7. jula ove godine tokom požara kuća izgorela, a koji je jedan od trojice ljudi kojima država pravi nove kuće.

