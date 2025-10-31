Slušaj vest

Posle 11 dana intenzivnog lečenja, lekari Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu uspeli su da se izbore za život žene stare 74 godine iz Leskovca, koju je, kako se sumnja, 19.oktobra pokušao da ubije zet N. Ž. (52).

Ona je zbog teških povreda glave bila zbrinuta na Klinici za anesteziju i intenzivnu terapiju UKC Niš gde se nalazila na mehaničkoj ventilaciji. Budući da joj je zdravstveno stanje stabilizovano, više nije na respiratoru i nastaviće lečenje na drugoj klinici.

- Pacijentkinja je stabilnog zdravstvenog stanja i izlazi iz jedinice intenzivne nege. Danas će biti prebačena na odeljenje maksilofacijalne hirurgije - rečeno je u UKC Niš.

Zbog sumnje da je počinio krivično delo ubistvo u pokušaju, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova 19. oktobra u Leskovcu uhapsili su N. Ž. (52) iz okoline grada.

On se tereti da je toga dana, posle kraće rasprave u prizemlju porodične kuće, oštrim predmetom udario taštu u glavu i tako joj naneo teške povrede opasne po život. Osumnjičenom za pokušaj ubistva je, po ovlašćenju Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužiocu. Motiv napada i dalje nije poznat.

Povređena žena je najpre zbrinuta u bolnici u Leskovcu, nakon čega je prebačena u UKC Niš. Na prijemu u UKC niš bila je u teškom opštem stanju pa je, nakon pregleda specijalista urgentne medicine i konsultacija neuro i maksilofacijalnim hirurzima, ORL specijalistima i oftalmologom, zbog povreda glave primljena je u jedinicu intenzivnog lečenja Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju.

BiIa je danima priključena na mehaničku ventilaciju, ali su lekari uspeli da joj stabilizuju zdravstveno stanje tako da više nije na respiratoru, a lečenje će nastaviti na maksilofacijalnoj hirurgiji zbog zadobijenih povreda.