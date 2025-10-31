Slušaj vest

Na Novobežanijskom groblju danas su sahranjeni Bojan Ž. (43), Dijana K. (38) i njihov devetogodišnji sin koji su poginuli u teškoj saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu, a nešto pre 13 časova održano je opelo pred velikim brojem ljudi.

Danas je ovde kolona ljudi koja je došla kako bi se oprostili od tročlane porodice, kako bližnji, tako i prijatelji, poznanici, ali i Bojanove kolege iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Iviva Dačić na sahrani Foto: Kurir

Između ostalog, opelu prisustvuje i potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova, Ivica Dačić, koji je među prvima pristigao. Sahrani prisustvuje i general Dragiša SImić, nekadašnji načelnik Saobraćajne policije.

Na ulazu u kapelu su postavljene fotografije preminulih okružene morem cveća i upaljenih sveća.

- Ovo je tragedija koja je pogodila čitav grad. Bojan je bio primeran policajac, Dijana posvećena majka, a dete puno života. Niko ne može da veruje da ih više nema - rekao je jedan od kolega nastradalog policajca.

Kolege poginulog saobraćajnog policajca na sahrani Foto: Kurir

Prisutnima se obratio i jedan od sveštenika, koji je sticajem okolnosti, kako je i naglasio, Bojanovog sina koji je stradao zajedno sa roditeljima, krstio pre nekoliko godina.

- Teški su dani iza nas, a ni ovi koji su pred nama, neće biti laki. Uzdamo se u snagu stvoritelja, kao i do sada, u njegovu dobrotu i ljubav da će nam dati snage da izdržimo ovo veliko iskušenje. Danas pred nama stoje tri krsta, jedan od njih je beo, na tom belom krstu piše ime deteta koje je svakako otišlo u večni život, ja sam to dete krstio pre par godina. Kada pogledamo taj beli krst, treba da znamo da mi sami, trebalo da budemo svetli, beli i čisti kao što je bilo ovo naše dete - reči su jednog sveštenika.

Foto: Printskrin

Jedan od bližnjih nastradale porodice održao je potresan govor, nakon što se prisutnima obratio sveštenik koji je držao opelo.

- Teško je naći reči koje mogu da opišu prazninu koju su ostavili za sobom. Tri anđela su se u trenu preselila zajedno na neko bolje mesto. Bojan je bio gospodin, čovek od reči i domaćin. Voleo je pesmu i kafanu, kod njega se uvek znalo da je svakoga umeo da sasluša. Bio je ponosan na svoju uniformu i pre svega porodicu. Svoju Dijanu i sina voleo je više od svega i činio je sve da ih zaštiti. Dijana je bila uvek brižna majka, sve je umela da nasmeje. Najviše od svega oni dvoje su voleli svog sina, nije bio stidljiv, sa svakim je umeo da popriča i gde god se pojavio širio je radost. Ostaće zauvek naše malo čudo.Njih troje sada zajedno počivaju tamo gde više nema boli. Ta njihova dobrota i osmeh neće nikada nestati, počivajte u miru, nikada vas nećemo zaboraviti - reči su Bojanovog prijatelja i kolege, nakon kog se nastradalom dečaku sa suzama i knedlom u grlu obratila učiteljica.

- Našem Mihailu u ime drugara, nedostajaćeš nam, sećaćemo se svih trenutaka koje smo provodili zajedno, ali sada smo ljuti. Mihailo, pamtićemo tvoje priče o svemu i tvoju dobrotu, pominjaćemo te sa suzama i osmehom. Kada su tatine kolege dolazile da drže čas o saobraćaju, ti si znao najviše, da je makar onaj koji vas je ubio znao o saobraćaju koliko i ti. Mihailo, Dijana i Bojane hvala vam za ljudskost i dobrotu, bićete u našim srcima doveka - rekla je učiteljica dečaka.

1/6 Vidi galeriju Sahrana porodice na Novobežanijskom groblju Foto: Kurir

Nakon opela i govora, tužna i nepregledna kolona krenula je ka večnoj kući troje nastradalih.

Tišinu koja je vladala na groblju prekidali su samo jecaji i zvuci marša koji je pratio potresni trenutak kada su kovčezi jedan za drugim spuštani na mesto gde će zajedno počivati.

Ispred tri sanduka, jednog malog, belog i dva tamna, gorele su na stotine sveća, a more belog i crvenog cveća prekrilo je prostor oko grobih mesta.

Kada su se čuli prvi tonovi pogrebnog marša, masa ljudi koja se okupila nije mogla da zadrži suze. Zvuk je parao tišinu, dok su pogledi većinu vremena bili usmereni ka belom sanduku dečaka, čiji je život, zajedno sa roditeljima, prekinut u sekundi tuđe nepažnje.

Rodbina, prijatelji, komšije i kolege Bojana Ž., inače pripadnika saobraćajne policije, nisu mogli da pronađu reči utehe. U tišini i suzama ispratilu su ih do njihove večne kuće na praznik Svetog Luke, jednog od najvećih hrišćanskih praznika posvećenog apostolu i jevanđelisti. Simbolično, upravo tog dana, kada vernici slave život i veru u vaskrsenje, Beograd se oprostio od porodice čija je smrt potresla čitavu zemlju.

Podsetimo, ova tročlana porodica nastradala je 26. oktobra na Novom Beogradu kada je na njihov automobil, dok su po propisu skretali ulevo, naleteo „audi A4“ kojim je upravljao Nikola Đ. (24) iz Brčkog. Kako je utvrđeno, on je u trenutku nesreće vozio pod dejstvom alkohola i narkotika i prošao je na crveno svetlo na semaforu sa 132 kilometara na sat.

Udarac je bio toliko jak da je automobil porodice potpuno uništen, a svi putnici su poginuli na licu mesta.