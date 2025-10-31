Slušaj vest

Suđenje takozvanom "vračarskom klanu", na čijem su čelu, prema optužnici, bili odbegli Nikola Vušović zvani Džoni sa Vračara i Radoje Zvicer, nastavljeno je danas u Specijalnom sudu u Beogradu prikazivanjem poruka sa kriptovane aplikacije "Skaj" koje su razmenjivali pripadnici grupe posle ubistva Dragana Ristića zvanog Čađa 10. septembra 2020. godine.

Prema navodima iz optužnice, pripadnici klana su ubili Ristića jer su smatrali da je njegov sin cinkario u sudskim postupcima, te su planirali da ubiju prvo oca kako se ne bi svetio, pa tek onda sina. Izvršilac ubistva je, kako tvrdi tužilaštvo, Vuk Ursulov. Na današnjem ročištu prikazana je fotografija Ristića kako sedi u restoranu, kao i čitulje koje su postavljene ubijenom.

Foto: Privatna Arhiva

Jednu od čitulja je uputio Željko Rutović, koji je, inače, bio Ristićev kum, što su pripadnici grupe i pominjali u prepiskama na kriptovanoj aplikaciji "Skaj".

Nakon fotografija su usledile poruke koje su razmenjivali pripadnici grupe, a u kojima se navodi da je Ristić "zaslužio da umre jer je bio mnogo grešan", kao i da je njegov sin "cinkaroš".

- Njegov sin je cinkaroš, namestio je ona naše da leže četiri do 10 godina za ono ubistvo. Čađa je tad ušao u 29. da spasi sina. Mnogo je grešan bio, zaslužio je da umre. Svi su oni kao dobri, a špijuni, ne rade ništa. Znam da je davao čitulje Popu, on i Rutović i znam da oni drže "hram". Ni sa kim od njih nisam u kontaktu jer su nepoverljivi. Daće Bog da sutra završimo ovog smrada - šalje Nikola Vušović Nedeljku Todoroviću.

U narednoj prepisci od 13. septembra 2020. godine je, kako tužilaštvo navodi, vođa grupe Nikola Vušević napisao da su "pali naši za Čađu" i "Popadali ovi za Čađu", isti dan kada je uhapšen Vuk Uruslov. Optuženi Dario Đorđević zvani Dekster je potom, kako je navedeno u optužnici, napisao da je "retard" vozio automobil za ubistvo bez rukavica i da se čekaju rezultati DNK analize.

- Čeka te DNK za garažu gde je on prevozio kola za ubistvo bez rukavica retard. Idem ovog tvog da završim, nisam ga poslao u bekstvo, eto. Ja ne mogu da verujem, ja ne mogu da dođem sebi da je to moguće, evo sad ću opet da mu pišem - poslato je u glasovnim porukama sa "Skaj" naloga za koji tužilaštvo tvrdi da pripada okrivljenom Đorđeviću.

Na početku današnjeg suđenja optuženi Luka Cerović je tražio od sudije da mu ukine pritvor jer mu je, kako je rekao, umrla majka i želi da ide na sahranu. Sudija je taj predlog odbila i navela da će mu odlazak na majčinu sahranu biti dozvoljen ukoliko ne bude bezbednosnih smetnji.