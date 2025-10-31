Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Čačku je u proteklih osam meseci, pred Višim sudom u Čačku podiglo tri optužnice protiv tri lica muškog pola, izvršioca krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima ženskog pola, vršenjem radnji koje su zakonom određene kao „čin izjednačen sa obljubom“.

Sva trojica su osuđena pred Višim sudom u Čačku na po pet i više godina robije.

- Pravnosnažnom presudom osuđen je S.P. (50) iz Zrenjanina, zbog produženog krivičnog dela Obljuba sa detetom i produženog krivičnog dela Obljuba zloupotrebom položaja, na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od pet godina i dva meseca - kažu u Višem javnom tužilaštvu dodajući da je osuđeni ova krivična dela izvršio u periodu kada je žrtva imala navršenih 13 i 14 godina.

- Nepravnosnažnom presudom Lj.L. (65) iz Ivanjice, zbog krivičnog dela Obljuba sa detetom i produženog krivičnog dela Nedozvoljene polne radnje, osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od sedam godina. U vreme izvršenja krivičnog dela žrtva je imala od 12 do 15 godina - navode iz tužilaštva.

- Nepravnosnažnom presudom S.D. (47) iz Gornjeg Milanovca, zbog produženog krivičog dela Obljuba zloupotrebom položaja, osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od šest godina. Isti je prema svojoj pastorki krivična dela vršio u periodu kada je žrtva imala 5 godina pa sve dok nije navršila 13 godina - saopšteno je.