Tokom noći dogodila se tragedija u okolini Niša kada su spasioci Gorske službe spasavanja pronašli telo starije žene koja je juče nestala u prepodnevnim časovima.

Kako su potvrdili iz GSS-a Srbije, telo nestale Nišlijke pronašli su i izvukli pripadnici stanice Niš, a lekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju smrt.

Pripadnici Gorske službe spasavanja Srbije izvlače telo Foto: GSS

- Nažalost, život nekada donese i akcije spasavanja sa tragičnim krajem. Još jednom apelujemo na sve građane da ne prilaze nabujalim rekama i da vode računa o terenu kojim se kreću - poručili su iz Gorske službe spasavanja Srbije, a prenosi RINA.

Uzroci nesreće za sada nisu poznati, a više informacija očekuje se nakon istrage.

