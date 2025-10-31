Ekipa HItne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt
Tragedija
TELO IZVUČENO IZ NABUJALE NIŠAVE: Pripradnici GSS Srbije pronašli mrtvu stariju ženu koja je nestala juče (foto)
Tokom noći dogodila se tragedija u okolini Niša kada su spasioci Gorske službe spasavanja pronašli telo starije žene koja je juče nestala u prepodnevnim časovima.
Kako su potvrdili iz GSS-a Srbije, telo nestale Nišlijke pronašli su i izvukli pripadnici stanice Niš, a lekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju smrt.
Pripadnici Gorske službe spasavanja Srbije izvlače telo Foto: GSS
- Nažalost, život nekada donese i akcije spasavanja sa tragičnim krajem. Još jednom apelujemo na sve građane da ne prilaze nabujalim rekama i da vode računa o terenu kojim se kreću - poručili su iz Gorske službe spasavanja Srbije, a prenosi RINA.
Uzroci nesreće za sada nisu poznati, a više informacija očekuje se nakon istrage.
