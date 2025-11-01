Osumnjičenom će biti određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Smederevu
POLICIJA MU PRONAŠLA PREKO 9 KILOGRAMA MARIHUANE! Uhapšen muškarac (56) iz Velike Plane: Evo gde je pronađena droga
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u tom gradu, uhapsili su danas B. N. (56) iz Velike Plane, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Kako je saopšteno iz PU Smederevo, policijski službenici su prilikom pretresa kuće i vikendice osumnjičenog, u Velikoj Plani, pronašli više od devet kilograma marihuane.
Osumnjičenom će biti određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Smederevu.
