Hronika
TEŠKA NESREĆA NA BANOVOM BRDU: Devojka (20) pretrčavala ulicu, auto je pokosio na pešačkom prelazu! U vozilu bilo dvoje dece
Slušaj vest
BEOGRAD - Večeras je na Banovom Brdu u Beogradu došlo do obaranja devojke (20) na pešačkom prelazu, koja je, kako se saznaje, pretrčavala ulicu.
Kako se dalje saznaje, ženska osoba je zadobila teže povrede glave i prelom noge, nakon čega je odvezena u Urgentni centar.
Kako se saznaje, u kolima koja su oborila pešaka bilo je dvoje male dece.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši