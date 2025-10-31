Slušaj vest

BEOGRAD - Večeras je na Banovom Brdu u Beogradu došlo do obaranja devojke (20) na pešačkom prelazu, koja je, kako se saznaje, pretrčavala ulicu.

Kako se dalje saznaje, ženska osoba je zadobila teže povrede glave i prelom noge, nakon čega je odvezena u Urgentni centar.

Kako se saznaje, u kolima koja su oborila pešaka bilo je dvoje male dece.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaSAHRANJENA PORODICA KOJU JE PIJANI I DROGIRANI VOZAČ POSLAO U SMRT: Opelu prisustvuje i ministar policije, reči sveštenika i učiteljice odzvanjaju (foto)
Novobežanijsko groblje sahrana saobraćajna nesreća Novi Beograd
HronikaSUDAR KAMIONA U TUNELU ŽELEZNIK, IZ JEDNOG CURI TEČNI GAS: U smeru ka Dobanovcima obustavljen saobraćaj
Screenshot 2025-10-31 105106.jpg
Hronika"SAD DOLAZIM IZ URGENTNOG CENTRA..." Ministar Lončar otkrio najnovije informacije o stanju OPERISANOG DŽUDISTE: "To su izuzetno teške povrede biće dosta posla"
Zlatibor Lončar
HronikaVOZAČ KAMIONA IZGUBIO KONTROLU NAD VOZILOM I SLETEO S PUTA: Saobraćajna nesreća na Jarinju, muškarac zadobio povrede
policija01-news1-petar-aleksic.jpg