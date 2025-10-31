Slušaj vest

Večeras je dete (7) udareno na pešačkom prelazu u Ulici 1. šumadijske brigade na Miljakovcu. 

Kako se navodi, do saobraćajne nesreće je došlo oko 16 časova. 

Devojčica je prevezena vozilom Hitne pomoći u Urgentni centar, a potom je na dalju opservaciju u "Tiršovu".

Dete je, srećom, zadobilo lakše povrede.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteBeogradKARAMBOL U BULEVARU PATRIJARHA PAVLA, AUTO SE PREVRNUO ISPRED KUĆE: Komšije kažu da tu samo izleću, tu je nedavno stradao i mladić
hitna-pomoc.jpg
Hronika(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Pojavio se snimak jezive saobraćajne nesreće na Miljakovcu NAKON SUDARA POKOSILA 6 PEŠAKA NA RASKRSNICI
screenshot-2.jpg
HronikaZAČULI SU SE VRISCI I JAUCI, NISAM ZNAO DA LI SU ŽIVI! Svedok stravične nesreće opisao kako je auto pokosio 6 PEŠAKA NA TROTOARU
saobracajna-policija-foto-s.u..jpg
HronikaSAOBRAĆAJNA NESREĆA NA MILJAKOVCU: Dva mladića su povređena, a jedan automobil završio na krovu! FOTO
viber-image-20201219-162938.jpg