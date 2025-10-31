Devojčica je prevezena vozilom Hitne pomoći u Urgentni centar, a potom je na dalju opservaciju u "Tiršovu"
Sudar
DEVOJČICA (7) UDARENA NA PEŠAČKOM PRELAZU Saobraćajna nesreća na Miljakovcu: Hitno prevezena u "Tiršovu"
Slušaj vest
Večeras je dete (7) udareno na pešačkom prelazu u Ulici 1. šumadijske brigade na Miljakovcu.
Kako se navodi, do saobraćajne nesreće je došlo oko 16 časova.
Devojčica je prevezena vozilom Hitne pomoći u Urgentni centar, a potom je na dalju opservaciju u "Tiršovu".
Dete je, srećom, zadobilo lakše povrede.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši