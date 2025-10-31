Slušaj vest

U automobilu u kojem su u saobraćajnoj nesreći kod Braunšvajga poginuli Srbin i dvojica Hrvata pronađena je oprema za provalu, objavila je policija, javlja Nemačka novinska agencija (dpa).

Poginuli, koji su bežeći od policije sleteli u reku, imali su i čarape navučene preko ruku, izjavilo je tužilaštvo u Braunšvajgu na upit agencije dpa.

Sve ukazuje na to da nisu hteli da ostave nikakve tragove, rekao je Kristijan Volters, portparol tog tužilaštva.

Ostaje nejasno da li je trojac eventualno negde počinio provalu ili su je planirali.

“Pozadina svega ovoga ostaje samo nagađanje koje će se teško ikada razjasniti”, rekao je Volters.

Nakon incidenta prošle subote, policija je objavila da je automobilom upravljao 34-godišnji Srbin. Pokušao je da pobegne policijskoj kontroli, ali vozeći ludo, izgubio je kontrolu u krivini i sudario se s automobilom u suprotnoj traci.

Automobil s balkanskim triom potom je probio nasip i nakon prevrtanja završio u kanalu. Policija je na mesto nesreće stigla tek deset minuta kasnije, kada su građani prijavili nesreću.

U drugom automobilu povređena su dva Nemca iz Hamburga, žena teško, a muškarac kritično. U najnovijoj izjavi tužilaštvo nije podelilo nove detalje o njihovom stanju.

Međutim, navelo je da neće biti obdukcije tela preminulih, budući da uzrok smrti nije relevantan, s obzirom na to da se radi o vozaču koji je isključivo kriv za nesreću, koji je umro i ne može biti procesuiran.