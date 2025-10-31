Slušaj vest

Danas u poslepodnevnim časovima muškarac M.T. (51) zadobio je teške telesne povrede na sportskom aerodromu Lisičji Jarak u Padinskoj skeli, nakon što je loše doskočio prilikom skoka padobranom.

Muškarac je potom sa sportskog aerodroma hitno prevezen u bolnicu i sada se nalazi u kritičnom stanju.

O ovom nemilom događaju odmah su obavešteni policija i Tužilaštvo.

Uviđaj je u toku.

Kurir.rs/Telegraf

