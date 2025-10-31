Hronika
TEŠKO POVREĐEN PADOBRANAC (51) U PADINSKOJ SKELI: Hitno prevezen u bolnicu, u kritičnom je stanju
Danas u poslepodnevnim časovima muškarac M.T. (51) zadobio je teške telesne povrede na sportskom aerodromu Lisičji Jarak u Padinskoj skeli, nakon što je loše doskočio prilikom skoka padobranom.
Muškarac je potom sa sportskog aerodroma hitno prevezen u bolnicu i sada se nalazi u kritičnom stanju.
O ovom nemilom događaju odmah su obavešteni policija i Tužilaštvo.
Uviđaj je u toku.
