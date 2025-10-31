Slušaj vest

Dve devojke pronađene su večeras oko 22 sata u nesvesnom stanju kako leže u travi na Kalemegdanu u Beogradu.

Kako se saznaje, prolaznici koji su ih ugledali odmah su o ovom slučaju obavestili policiju i Hitnu pomoć.

Nakon pružene pomoći na licu mesta devojke su, kako se dalje saznaje, uspele da uđu u vozilo Hitne pomoći.

I dalje nije poznato šta se tačno dogodilo.

Kurir.rs/Telegraf

