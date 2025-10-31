Hronika
UŽASNA SCENA NA KALEMEGDANU! Dve devojke pronađene u besvesnom stanju na travi
Dve devojke pronađene su večeras oko 22 sata u nesvesnom stanju kako leže u travi na Kalemegdanu u Beogradu.
Kako se saznaje, prolaznici koji su ih ugledali odmah su o ovom slučaju obavestili policiju i Hitnu pomoć.
Nakon pružene pomoći na licu mesta devojke su, kako se dalje saznaje, uspele da uđu u vozilo Hitne pomoći.
I dalje nije poznato šta se tačno dogodilo.
Kurir.rs/Telegraf
