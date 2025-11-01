Slušaj vest

Naime, on je dan ranije došao u kafić u Mladenovcu u kom je sedela maloletnica (17), prišao joj i sve vreme je pred gostima i osobljem lokala neprimereno dodirivao i uznemiravao, da bi je naposletku poljubio i pobegao.

Tinejdžerka je bila izuzetno uznemirena, te su ljudi u kafiću pozvali policiju i za njim je raspisana potraga.

Policija je N. I. pronašla juče u njegovoj kući u Duboni, a prilikom pretresa pronađena je puška.

On je juče saslušan u Osnovnom javnom tužilaštu u Mladenovcu na okolnosti izvršenja krivičnog dela polno uznemiravanje.

