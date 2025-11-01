N. I. (35) uhapšen je 29. oktobra, nakon što je policija tragala za njim zbog sumnje da je počinio krivično delo polno uznemiravanje.
Policija ga uhvatila u Duboni
STRAVIČNA SCENA U MLADENOVCU: Manijak u punom kafiću prišao devojčici, pa radio jezive stvari!
Naime, on je dan ranije došao u kafić u Mladenovcu u kom je sedela maloletnica (17), prišao joj i sve vreme je pred gostima i osobljem lokala neprimereno dodirivao i uznemiravao, da bi je naposletku poljubio i pobegao.
Tinejdžerka je bila izuzetno uznemirena, te su ljudi u kafiću pozvali policiju i za njim je raspisana potraga.
Policija je N. I. pronašla juče u njegovoj kući u Duboni, a prilikom pretresa pronađena je puška.
On je juče saslušan u Osnovnom javnom tužilaštu u Mladenovcu na okolnosti izvršenja krivičnog dela polno uznemiravanje.
