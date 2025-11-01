Slušaj vest

Optužnica je podignuta protiv menadžera Infrastrukture Železnice Srbije i dvoje članova Komisije za tehnički pregled Železničke stanice u Novom Sadu.

Sud je kako saznajemo, juče u postupku ponovnog odlučivanja po nalogu Apelacionog suda, doneo prvostepeno rešenje kojim je potvrdio ovu optužnicu.

Optužnica tereti Slobodanku K, menadžera za razvoj investicija AD “Infrastruktura Železnica Srbije” sa sedištem u Beogradu, predsednika Komisije za tehnički pregled Milutina S. i člana te Komisije Biljane K, a u vezi sa izvršenjem nekoliko krivičnih dela sa koruptivnim elementom, koja su imala za posledicu pad nadstrešnice na toj Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine, usled čega je stradalo 16 ljudi, a jedna osoba je teško telesno povređena.

Optužnica protiv njih je podignuta jer postoji opravdana sumnja da su njihovi propusti doprineli i da su u uzročno-posledičnoj vezi sa pomenutom tragedijom, jer bi oni, da su savesno postupali i izvršili dužnost vanrednog pregleda, kao i kontrole ispunjenosti uslova u toku samog probnog rada, onda mogli vizuelno da uoče znake loma i povećanog ugiba na nadstrešnici u danima koji su prethodili njenom obrušavanju.

Slobodanki K. optužnicom se na teret stavlja krivično delo Zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 1 Кrivičnog zakonika i krivično delo Teško delo protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 i stav 3 Кrivičnog zakonika u vezi sa članom 278 stav 2 Кrivičnog zakonika.

Milutin S. i Biljana K. optužnicom terete za krivično delo Nesavesan rad u službi iz člana 361 stav 2 u vezi stava 1 u vezi sa stavom 3 Кrivičnog zakonika i krivično delo Teško delo protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 i stav 3 Кrivičnog zakonika u vezi sa članom 278 stav 2 Кrivičnog zakonika.

