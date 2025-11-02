Slušaj vest

Suđenje bivšoj policajki Kristini K. (46) iz Sombora, koja se sumnjiči za učestvovanje u teškom ubistvu državljanina Slovenije, odloženo je za 6. novembar, za kada je planirano saslušanje okrivljenih.

Osim bivše policajke, na optuženičoj klupi je i Kristinin bivši partner Predrag B. (37) iz Vrbasa koji se, osim za teško ubistvo, tereti i za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, dok je policajkin novi partner Dalibor Š. (37) iz Sombora, koji je priznao da je zajedno s njom prebacio telo ubijenog državljanina Slovenije na drugu lokaciju, osuđen na dve godine i devet meseci zatvora zbog pomoći učiniocu posle izvršenog dela.

Kako za „Dnevnik” pojašnjava portparol Višeg suda u Somboru Manuela Operta Podunavac, glavni pretres koji je bio zakazan za 30. oktobar odložen je procesnim rešenjem pretresnog veća zbog nemogućnosti sprovoda okrivljenog Predraga B. iz KPZ Sremska Mitrovica zbog nedostatka službenih vozila. Na glavnom pretresu zakazanom za 6. novembar planirano je saslušanje okrivljenih, a potom, na ročištu zakazanom za 27. novembar, trebalo bi svoje iskaze da daju i svedoci.

Produžen pritvor

Pritvor prema okrivljenoj Kristini K. poslednji put je produžen rešenjem vanpretresnog veća Višeg suda u Somboru od 2. septembra i po tom rešenju može da traje najduže do 7. novembra.

Podsetimo, ubistvo državljanina Slovenije rasvetljeno je u avgustu prošle godine, pet godina posle njegovog izvršenja. Istražitelji su utvrdili da je Slovenac ubijen 2019. godine iz službenog pištolja službenice MUP Srbije, osumnjičene Kristine K., a da je direktni izvršilac ubistva osumnjičeni Predrag B. (36) iz Vrbasa.

- Sumnja se da je državljanina Slovenije po imenu Tomas ubio Predrag B., tadašnji dečko Kristine K. na jednom salašu kod Sombora. Policijska službenica je, kako se sumnja, odvezla Predraga do napuštenog salaša gde je on trebalo da se sastane sa Slovencem. Navodno, kada su stigli, ona je ostala u autu, a Predrag B. je poneo njeno oružje. Između osumnjičenog i ubijenog, za koga se veruje da je bio povezan sa kriminalnim grupama, izbila je svađa i Predrag B. je, kako se sumnja, ispalio hice u njega - otkrio je ranije izvor Kurira detalje iz istrage.

Posle zločina ljubavni par je sakrio telo, a pištolj je ostao kod Predraga B.

- Međutim, prema odbrani koju je iznela Kristina K., dečko s kojim je učestvovala u zločinu počeo je da preti njoj i njenoj deci i traži novac kako bi joj vratio pištolj iz kog je ubio čoveka. Ona je onda, u junu 2020. godine, prijavila da joj je pištolj ukraden, a tragove zločina pokušala je da prikrije s novim partnerom Daliborom Š. (37) iz Sombora - podseća izvor.

Naš sagovornik dodaje da je Kristina K. sa Daliborom Š. otkopala telo, a zatim su ostatke prevezli na drugu lokaciju i ponovo zakopali.

- Policija je u avgustu prošle godine zaista našla ostatke tela koji su bili zakopani na Monoštorskom putu - dodaje izvor.