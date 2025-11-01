Slušaj vest

On je 25. oktobra ispred jednog noćnog kluba u Železničkoj ulici, posle verbalne svađe, nasrnuo na V. M. (22).

Zadao mu je više udaraca u glavu i tako mu naneo teške povrede.

Povređeni mladić prevezen je u Urgentni centar.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo za maloletnike.

(Kurir.rs/Telegraf)

