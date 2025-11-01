J. A. (17) uhapšen je u petak u Lazarevcu zbog nanošenja teških telesnih povreda.
UHAPŠEN MALOLETNIK U LAZAREVCU: Presreo mladića ispred noćnog kluba, pa ga premlatio! Žrtva završila u Urgentnom centru
On je 25. oktobra ispred jednog noćnog kluba u Železničkoj ulici, posle verbalne svađe, nasrnuo na V. M. (22).
Zadao mu je više udaraca u glavu i tako mu naneo teške povrede.
Povređeni mladić prevezen je u Urgentni centar.
Istragu vodi Više javno tužilaštvo za maloletnike.
(Kurir.rs/Telegraf)
