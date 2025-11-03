Slušaj vest

U Srbiji saobraćajne nesrećegodišnje odnose na desetine života, a među nastradalima se neretko nalaze i oni koji su nas godinama predstavljali na sportskim terenima. Za klubove i sportske saveze smrt sportiste je veliki udarac, ali za porodice, ta praznina je nenadoknadiva!

"Stisnuo je medalju na grudi da je ne izgubi"

Lazar P. Foto: Društvene Mreže

Džudista Partizana Lazar P. (16) nije prvi sportista koji je tragično stradao u saobraćajnoj nesreći. Podsetimo, Lazar je poginuo u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Beograd - Novi Sad. On je bio član kluba Džudo kluba Partizan i vraćao se 29. oktobra sa međunarodnog sportskog kampa iz Azerbejdžana kada je kombi, u kojem je bio sa drugim mladim takmičarima, posle naplatne rampe kod Subotice sleteo s puta, probio ogradu i upao u kanal.

Nakon udesa, kada su dovezeni u Dečiju bolnicu u Novom Sadu, prof. dr Slobodana Grebeldingera, koji je tog kobnog jutra sa kolegama bio zadužen za zbrinjavanje povređenih dečaka, rekao je da je džudistu zatekao sa medaljom u ruci.

- Nisu to bili obični pacijenti bili su ponosni, dignutih glava i u najtežim trenucima, spremni da hrabro i dostojanstveno pobede i na tatamiju života. Dok sam pregledao povređenog džudistu, iz džepa mu je ispala medalja, uzeo je u ruke i stisnuo na grudi da se ne izgubi, srce mi se cepalo od tuge - napisao je kasnije na društvenim mrežama dr Grebeldinger.

Nažalost, lista sportista stradalih u saobraćajnim nesrećama zaista je dugačka, a svaka od ovih tragedija nosi sa sobom veliku prazninu, za porodicu, tim, klub, ali i za sve koji su pratili njihove karijere i navijali za njih.

Lider na terenu

Marko Andrić Foto: Društvene Mreže

Košarkaš Marko Andrić stradao je 21. maja 2025. kada je oko četri sata ujutru na deonici puta poznatoj po oštrim krivinama, iz zasad nepoznatih razloga, prešao u suprotnu kolovoznu traku i direktno se zakucao u kamion.

Marko je bio poznat kao izuzetno posvećen sportista, dugogodišnji član lokalnog košarkaškog kluba i omiljen među sugrađanima. Njegova smrt ostavila je prazninu ne samo među saigračima već i u srcima svih koji su ga poznavali.

Uprkos naporima lekara, nije izdržao

Uroš Maksimović Foto: Blu dragons Beograd

Jedan od pionira američkog fudbala u Srbiji Uroš Maksimovićpoginuo je u saobraćajnoj nesreći 10. maja 2022. godine na kružnom putu kod naselja Kijevo u Beogradu. Maksimović je, upravljajući automobilom marke "BMW", sleteo s puta u kanal i prevrnuo se na krov.

- Scena je bila jeziva, kola su potpuno smrskana, a vozač je zadobio povrede opasne po život. On je kolima Hitne pomoći prebačen u Urgentni centar, ali je tamo preminuo uprkos svim naporima lekara - podseća izvor.

Zla kob fudbalera

Foto: Starsport Srdjan Stevanovic, Facebok/SM info

Miodrag Ješić, bivši fudbaler, reprezentativac i trener Partizana, poginuo je 8. decembra 2022. kod Rume.

Tragedija se dogodila na putu Ruma - Jarak kada je proslavljeni fudbaler automobilom prešao u suprotni smer i udario u kamion. Ješić je stradao na mestu, a automobil je bio smrskan do neprepoznatljivosti.

- Da tragedija bude veća, Miodragu je 2000. godine poginula ćerka, takođe u saobraćajnoj nesreći. Ona je imala tada samo 19 godina - podseća izvor.

Legendarni košarkaš stradao daleko od kuće

Boban Petrović Foto: KK PARTIZAN

Boban Petrović, nekadašnji jugoslovenski košarkaš i član Partizana preminuo je 27. septembra 2021. godine od posledica teške saobraćajne nesreće.

Petrović je dugi niz godina živeo u Južnoafričkoj Republici gde je i doživeo udes, nakon čega je hitno transportovan u bolnicu. Ipak, njegovo srce tada nije izdržalo, uprkos naporima lekara, on je preminuo nekoliko dana posle nesreće. U trenutku smrti imao je 64 godine.

Braća rukometaši zajedno u smrt

Ignjat i Jevrem Popović Foto: Dragana Udovičić

Braća Jevrem i Ignjat Popović, mladi rukometaši Partizana, tragično sju preminuli 15. septembra 2013. na Ibarskoj magistrali dok su s maćehom Vukicom (44) putovali na svadbu u Rašku.

- Vukica je bila za volanom "juga". Iz nepoznatih razloga iznenada je skrenula u levu traku i direktno udarila u kamion novopazarskih tablica, kojim je upravljao Aleksandar Z. (37) iz Kruševca - rekao je tada izvor iz istrage.

Ignjat je kao golman prošao sve Partizanove selekcije, a Jevrem je godinama osvajao titule najboljeg igrača domaće lige. Bio je i pionirski reprezentativac Srbije.

Tragična smrt ugasila i život Zvezdinog asa

Jovan Gojković Foto: Printskrin

Jovan Gojković, još jedna je legenda svog sporta koji je fudbalski svet ostavio u neverici nakon pogibije 22. decembra 2001. godine dok se s odmora vraćao za Beograd.

Nažalost, tog dana zaleđeni kolovoz je bio koban po njega, izgubio je kontrolu nad vozilom i zakucao se u stub kraj puta kod zgrade Geneksa.

U trenutku nesreće igrao je u grčkom Iraklisu, pre čega je bio miljenik navijača Crvene zvezde dok je tri godine igrao za taj srpski klub, nakon prelaska iz Čukaričkog. Karijeru je inače počeo u Borcu u rodnom Čačku, te je mnoge navijače ostavio u neverici nakon pogibije u svojoj 26. godini.

Legendu Jugoslavije devojka odvela u smrt

Draženova majka sa slikom sina Foto: Nemanja Nikolić

Legendarni jugoslovenski i hrvatski košarkaš Dražen Petrović izgubio je život u saobraćajnoj nesreći 7. juna 1993. godine kod Ingolštata, kada je imao samo 29 godina. Petrović se posle utakmice vraćao automobilom kojim je upravljala njegova devojka, manekenka nemačkog porekla, Klara Šalanci.

U trenutku nesreće, Dražen je spavao na mestu suvozača, a Klara je izgubila kontrolu nad vozilom i udarila u kamion koji se isprečio na putu. Petrović nije bio vezan, od siline udarca je izleteo kroz staklo i na mestu ostao mrtav.

Povrede su tada zadobile Klara, kao i turska košarkašica Hilal Edebal koja je nalazila na zadnjem sedištu.

"Momci, poginuo je Dragan, trening je završen"

Dragan Mance Foto: Stefan Jokić

Jedna od najvećih tragedija je smrt Dragana Mancea, fudbalera Partizana koji je poginuo 3. septembra 1985. godine dok je kolima dolazio na trening. Imao je svega 22 godine...

Njegova smrt šokirala je Jugoslaviju, plakala je za Draganom sela SFRJ, a navijači Partizana bili su neutešni. Prvi je za Draganovu pogibiju saznao tadašnji trener crno-belih Nenad Bjeković, koji je odmah prekinuo trening.

- Momci, maločas je poginuo naš Dragan. Trening je završen - sa suzama je izustio Bjeković.

Tragedija koja ja zavila Humsku u crno

Bruno Belin i Čedomir Lazarević Foto: FK Partizan

Slična sudbina zadesila je i Čedomira Lazarevića i Brunu Belina, bivše fudbalere Partizana, koji su poginuli 20. oktobra 1962. u nesreći na auto-putu Beograd-Zagreb.

Udes se dogodio na 25 kilometara od Beograda u momentu kada su se Lazarević i Belin vraćali iz Rume gde su bili na utakmici veterana. Osim dvojice bivših fudbalera, u nesreći su poginuli i saputnici, plivač Boris Škanata i bivši fudbaler beogradskog Radničkog Vladimir Josipović.

U trenutku nesreće, Belin i Lazarević su bili treneri mlađih kategorija FK Partizan. Josipović je radio kao trener u Grafičaru, a Škanata je bio trener mladih plivača i vaterpolista Partizana. Nepunih pet meseci ranije, 2. maja 1962. godine, Bruno Belin je odigrao poslednji meč za Partizan protiv Sarajeva.

Odigrao meč za reprezentaciju, pa otišao u smrt

Foto: Printscreen/Vojvodina

Stevan Neštički, legendarni fudbaler FK Vojvodina izgubio je život 29. aprila 1968. godine dok se vraćao sa meča sa reprezentacijom Čehoslovačke u Novom Sadu. Mlada selekcija Jugoslavije pobedila je Čehoslovačku sa 2:0 na Stadionu Karađorđe, a samo nekoliko sati kasnije lider jugoslovenske reprezentacije je tragično nastradao.

- Karijera Stevana Neštičkog je tek dobijala uzlet, uspeo je postane kapiten mlade reprezentacije Jugoslavije, ali i A reprezentativac - podseća izvor.

Prvi sportista sahranjen u Aleji velikana

Radivoj Korać Foto: Printskrin/Instagram

Radivoj Korać, legendarni srpski i jugoslovenski košarkaš, član OKK Beograda, život je tragično izgubio u 30. godini, u saobraćajnoj nesreći 2. juna 1969. godine kod sela Kamenica, nedaleko od Sarajeva, kada je izgubio kontrolu nad svojim vozilom.

Korać se tada vraćao sa prijateljske utakmice između reprezentacije Jugoslavije i selekcije BiH. Žurio je u Beograd, kako bi stigao na vreme da u pozorišu Atelje 212 odgleda predstavu "Kosa".

Korać je poznat kao jedan od najvećih prirodnih talenata u košarci koji je hodao ovim prostorima, a inače je prvi sportista koji je sahranjen u Aleji velikana u Beogradu.

Karijera stala u sekundi

Boško Kajganić Foto: Printscreen

Boško Kajganić, dugogodišnji golman Crvene zvezde, stradao 21. novembra 1977. u saobraćajnoj nesreći u Istanbulu. Jedan od najboljih jugoslovenskih golmana je upravo te godine, posle 11 sezona provedenih u Crvenoj zvezdi, potpisao za turski Galatasaraj, a kobnog dana je krenuo u Srbiju kako bi s porodicom obeležio krsnu slavu Svetog Arhangela Mihajla.