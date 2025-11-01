Podsećanja radi, u utorak 28. oktobra nešto posle 20 sati, osumnjičena je upala u dvorište Prokupčanke, pošto je pre mesec i po dana kao podstanar živela u kući u istom dvorištu. Prilikom upada, žena je vikala, mahala nožem i lupala na vrata, a na kraju ih je i razbila. Sve je trajalo petnaestak minuta, a u momentu kada je razbila vrata, u kući je bila valsnica koju je nasilnica verbalno napala, ali koja je uspela da je izgura iz kuće.