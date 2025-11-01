Slušaj vest

Ženi koja je iz čista mira upala u kuću Prokupčanke, razbila vrata i mahala nožem, sledi krivična i prekršajna prijava, potvrđeno nam je u Osnovnom javnom tužilaštvu u Prokuplju.

Nikola Nasković, portparol Tužilaštva, potvrdio je da su policiji naložene radnje i dostavljanje snimka sa video-kamere na kojem se vidi šta je sve žena radila.

- Protiv nje, koja je višestruki povratnik u vršenju krivičnih dela, biće podneta prijava za nasilničko ponašanje, kao i prekršajna prijava - potvrdio je Nasković.

Podsećanja radi, u utorak 28. oktobra nešto posle 20 sati, osumnjičena je upala u dvorište Prokupčanke, pošto je pre mesec i po dana kao podstanar živela u kući u istom dvorištu. Prilikom upada, žena je vikala, mahala nožem i lupala na vrata, a na kraju ih je i razbila. Sve je trajalo petnaestak minuta, a u momentu kada je razbila vrata, u kući je bila valsnica koju je nasilnica verbalno napala, ali koja je uspela da je izgura iz kuće.

Na kraju je žena otišla, a usput ju je susrela policija, privela, ali i odmah zatim pustila.

