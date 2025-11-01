Slušaj vest

Telo nepoznatog muškarca starosti oko 40 godina pronađeno je danas oko 12 sati kod poznatog beogradskog splava na Savi.

Kako se saznaje, ljudi koji su šetali pored reke su oko 12 sati primetili telo, koje je plutalo po reci, i pozvali su policiju.

Pripadnici MUP su brzo izašli na lice mesta i oko 12 sati izvukli telo muškarca.

O svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo, a telo je upućeno na obdukciju.

Kurir/Telegraf

Ne propustiteHronikaPOLICIJA U KUĆI U KOSOVSKOJ MITROVICI ZATEKLA JEZIV PRIZOR Na lice mesta stigla i lekarska ekipa
shutterstock-591621143.jpg
HronikaŽENA NAĐENA MRTVA NA ŠAR-PLANINI: Stradala pod nejasnim okolnostima
sar-planina.jpg
HronikaHOROR NA VOŽDOVCU! Deca pronašla telo muškarca - mislila da je lutka, a onda doživela šok
xxxx-nemanja-nikolic.jpg
HronikaTELO MUŠKARCA IZVUČENO IZ DUNAVA: Isplivalo kod poznatog restorana u Zemunu
whatsapp-image-20230320-at-10.54.47-am.jpg