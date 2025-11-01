Slušaj vest

Na groblju u Malom Mokrom Lugu u Beogradu danas je sahranjen šesnaestogodišnji Lazar P., džudista Džudo kluba Partizan, koji je tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći kod Subotice na auto-putu Beograd-Novi Sad.

Ispraćaju mladog sportiste na večni počinak prisustvovao je veliki broj prijatelja, poznanika, članova porodice i sportskih radnika koji su došli da još jednom odaju počast talentovanom džudisti koji je prerano izgubio život. Među mnogobrojnim vencima nalazio se i jedan od belih ruža i sa natpisom: "Poslednji pozdrav šampionu"!

Foto: Kurir

Vozio trener

Lazar je, podsetimo, bio član kluba Džudo kluba Partizan i vraćao se 29. oktobra sa međunarodnog sportskog kampa iz Azerbejdžana kada je kombi, u kojem je bio sa drugim mladim takmičarima, posle naplatne rampe kod Subotice sleteo s puta, probio ogradu i upao u kanal. U vozilu je bilo osmoro maloletnih putnika uzrasta od 13 do 16 godina koji su kombijem iz Budimpešte putovali za Beograd, a Lazar je jedini izgubio život. Lazarov brat blizanac Luka, još šestorica dečaka iz kombija i vozač kombija teže su i lakše povređeni.

Na dan kada je Lazar ispraćen na večni počinak osvanula je potresna čitulja ovom, kako i piše, "dragom dečaku".

Foto: Kurir

- Poslednji pozdrav dragom dečaku koji je bio primer na svim poljima. Neka te anđeli čuvaju. Porodici, njegovim drugarima i trenerima u JK Partizan iskreno saučešće - piše u čitulji koja je prenela bol i tugu mnogih.

Reči prof. dr Slobodana Grebeldingera, lekara zaposlenog na Odeljenju dečije hirurgije koji kobnog jutra sa kolegama bio zadužen za zbrinjavanje povređenih, dirnule su sve, posebno deo kada je opisao trenutak kada su pristizali povređeni u ovoj nesreći.

- Čitav život sam vezan za Džudo klub Partizan Novi Sad, mojih troje dece su džudisti tog kluba. Godinama idemo na takmičenja, bodrim svoju decu, decu svog kluba i volim i divim se svakom učesniku turnira. Džudo nije samo sport, to je veština, način života i kontrola fizičke snage umom. Pređemo stotine kilometara da stignemo na takmičenje. U nedelju smo se vratili iz Ugljevika sa Kupa i deca su mi osvojila četiri medalje. Kobne noći između utorka i srede sam bio dežuran i u sredu, oko pola četiri ujutro, javljeno je da nam stižu povređeni džudisti Partizana iz Beograda koji su se vraćali sa takmičenja - napisao je dr Grebeldinter na društvenim mrežama.

Foto: Kurir

Medalja na grudima

On dodaje da mu se srce steglo od straha i da je samo poželeo da svi budu dobro.

- Počeli su da donose povređene i ja sam organizovao Urgentnu hirurgiju da damo sve od sebe za dobrobit dece. Nisu to bili obični pacijenti, bili su ponosni, dignutih glava i u najtežim trenucima, spremni da hrabro i dostojanstveno pobede i na tatamiju života. Dok sam pregledao povređenog džudistu, iz džepa mu je ispala medalja. Uzeo je medalju u ruke i stisnuo na grudi, da se ne izgubi! Srce mi se cepalo od tuge i posle čitavog života u hirurgiji iz oka mi je potekla suza... - napisao je dr Grebeldinger.

Vozač kombija bio umoran?

Dejan Stević Foto: Screenshot RTS

Potpukovnik Dejan Stević iz Uprave saobraćajne policije izjavio je da je policija posle uviđaja na licu mesta prikupila dokaze i da se predmet priprema da bude predat tužilaštvu. Stević je rekao da je osnovna pretpostavka, s obzirom na okolnosti, da je uzrok nesreće bio umor kod vozača.