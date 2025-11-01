Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, presretačem su zaustavili pedesetpetogodišnjeg Lj. J. koji se sinoć, oko 23 časa u Zemunu, upravljajući vozilom „BMW X5“ kretao brzinom od 159,6 kilometara na čas, na delu motoputa gde je brzina ograničena na 100 kilometara na čas.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je zaustavljeni vozač upravljao vozilom sa 1,31 promila alkohola u organizmu, a pored toga, nije imao da pokaže na uvid vozačku dozvolu.