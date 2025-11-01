Slušaj vest

U selu Barbatovac, u opštini Blace, dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali automobil i traktor.

Vozač traktora zadobio je teške povrede i prevezen je u bolnicu, dok je vozač automobila pobegao sa lica mesta.

Policija je izvršila uviđaj, koji je i dalje u toku.

Za sada se ne zna kako je došlo do ove stravične nezgode.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaTEŠKA SAOBRAĆAJKA NA ZRENJANINSKOM PUTU: Motociklista teško povređen, leži nasred ulice
1000036184.jpg
Hronika"DRAGI DEČAČE, BIO SI PRIMER..." Danas sahrana talentovanog džudiste Partizana koji je poginuo u udesu! Slavio medalju s ekipom, pa usledila tragedija! (FOTO)
Lazar Pavlović saobraćajna nesreća Novi Sad
HronikaEVO ŠTA JE PRONAĐENO U BMW-u U KOME SU POGINULI SRBIN I DVOJICA HRVATA! Bežeći od policije sleteli u reku - na sebi imali i OVO (UZNEMIRUJUĆE)
Auto.jpg
HronikaDEVOJČICA (7) UDARENA NA PEŠAČKOM PRELAZU Saobraćajna nesreća na Miljakovcu: Hitno prevezena u "Tiršovu"
Hitna pomoć