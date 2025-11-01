Hronika
STRAVIČNA SAOBRAĆAJKA KOD BLACA! Vozač traktora teško povređen, hitno prevezen u bolnicu! Vozač automobila pobegao s lica mesta
U selu Barbatovac, u opštini Blace, dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali automobil i traktor.
Vozač traktora zadobio je teške povrede i prevezen je u bolnicu, dok je vozač automobila pobegao sa lica mesta.
Policija je izvršila uviđaj, koji je i dalje u toku.
Za sada se ne zna kako je došlo do ove stravične nezgode.
