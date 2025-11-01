Slušaj vest

Stravična nesreća dogodila se u subotu u Mirijevu kada je radnik propao kroz otvor za lift i tom prilikom zadobio je teške povrede.

Kako se saznaje, lekari se bore za život radnika koji je u subotu propao kroz otvor za lift na gradilištu.

Nesreća se, prema nezvaničnim saznanjima, dogodila oko 12.40 kad je radnik, star 64 godine, pao na beton sa visine od oko pet metara. Radnik je sa teškim telesnim povredama prebačen u Urgentni centar gde se lekari bore za njegov život.