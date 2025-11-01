Slušaj vest

Vatrogasci su večeras ugasili požar u jednoj kući i mestu Grocka kraj Beograda i iz objekta izveli ženu koju je zbrinula Hitna pomoć.

U Ministarstvu unutrašanjih poslova (MUP) je rečeno agenciji Beta da je požar izbio oko 17.22 i da je ugašen nešto posle 18.30.

"Bilo je angažovano deset vatrogasaca, koji su iz kuće izveli jednu ženu i predali je ekipi Hitne pomoći", dodali su u MUP-u.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteBeogradVATROGASCI SPASILI ŽENU IZ POŽARA: Vatra buknula u trospratnoj kući u Kaluđerici - starica se nagutala dima, ima i opekotine, prevezena u Urgentni
pozar28.......jpg
SrbijaURUČENA DONACIJA VLASNICIMA OBJEKATA OŠTEĆENIH U POŽARU U VIKEND NASELJU VINCI: Ministarstvo odbrane obezbedilo građevinski materijal i stolariju
ban_9724_1761931838_1761932440.jpg
HronikaIZGOREO RESTORAN NA PANČEVAČKOM PUTU: Goreo i automobil, sumnja se da je namerno zapaljen
1735746639Pozar-stanari-fotorina1.jpg
Planeta"ČULI STE ŠTA JE REKAO POLJSKI MINISTAR... NADAM SE DA NISMO NAPADNUTI" Orban govorio o požaru na rafineriji MOL-a, u igri su ova tri scenarija
x01 EPA Martin Divisek.jpg