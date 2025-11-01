Hronika
UGAŠEN POŽAR U GROCKOJ, OGLASIO SE MUP: Bilo je angažovano 10 vatrogasaca, iz objekta u plamenu izvukli ženu i predali je Hitnoj pomoći
Vatrogasci su večeras ugasili požar u jednoj kući i mestu Grocka kraj Beograda i iz objekta izveli ženu koju je zbrinula Hitna pomoć.
U Ministarstvu unutrašanjih poslova (MUP) je rečeno agenciji Beta da je požar izbio oko 17.22 i da je ugašen nešto posle 18.30.
"Bilo je angažovano deset vatrogasaca, koji su iz kuće izveli jednu ženu i predali je ekipi Hitne pomoći", dodali su u MUP-u.
