ČAČAK – Na deonici prijevorskog puta kod Čačka tokom večernjih sati došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su povređene tri osobe.

U udesu su povređena dva mlada muškarca starosti 20 i 21 godinu, kao i muškarac od 75 godina.

– Sva tri pacijenta primljena su u stabilnom stanju, sa očuvanim vitalnim parametrima. U toku je njihova dijagnostika, potvrđeno je za RINU u Opštoj bolnici u Čačku.

Tokom trajanja uviđaja saobraćaj je bio u prekidu i stvorene su dugačke kolone vozila u oba pravca.

Na mestu nezgode intervenisale su ekipe hitne pomoći i policije, a tačan uzrok udesa biće utvrđen istragom.

Meštani ponovo podsećaju da je reč o jednoj od najopasnijih deonica u okolini grada, na kojoj se već dogodio veći broj saobraćajnih nezgoda.