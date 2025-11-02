Slušaj vest

On je primljen u jedinicu intenzivne nege sa teškim povredama grudnog koša, a lekari se bore za njegov život.

- Dva mladića, starosti 20 i 21 godinu, koji su takođe učestvovali u udesu, zadobila su lakše telesne povrede i nakon ukazane pomoći su puštena na kućno lečenje - kazali su za RINU u čačanskoj bolnici.

Na licu mesta intervenisale su ekipe hitne pomoći i policije, a istraga će utvrditi uzrok saobraćajne nesreće.

Meštani podsećaju da je ovaj deo puta već godinama poznat po učestalim udesima i da ga s pravom nazivaju „crnom tačkom“ na saobraćajnoj mapi čačanskog kraja.

