On je primljen u jedinicu intenzivne nege sa teškim povredama grudnog koša, a lekari se bore za njegov život.

- Dva mladića, starosti 20 i 21 godinu, koji su takođe učestvovali u udesu, zadobila su lakše telesne povrede i nakon ukazane pomoći su puštena na kućno lečenje - kazali su za RINU u čačanskoj bolnici.

Na licu mesta intervenisale su ekipe hitne pomoći i policije, a istraga će utvrditi uzrok saobraćajne nesreće.