U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć na rizičnoj deonici prijevorskog puta kod Čačka, teško je povređen muškarac starosti 75 godina.
Povređene tri osobe
IMA TEŠKE POVREDE GRUDNOG KOŠA, SMEŠTEN JE NA INTENZIVNU NEGU: Detalji strašne saobraćajne nesreće na crnoj tački kod Čačka
Slušaj vest
On je primljen u jedinicu intenzivne nege sa teškim povredama grudnog koša, a lekari se bore za njegov život.
- Dva mladića, starosti 20 i 21 godinu, koji su takođe učestvovali u udesu, zadobila su lakše telesne povrede i nakon ukazane pomoći su puštena na kućno lečenje - kazali su za RINU u čačanskoj bolnici.
Na licu mesta intervenisale su ekipe hitne pomoći i policije, a istraga će utvrditi uzrok saobraćajne nesreće.
Meštani podsećaju da je ovaj deo puta već godinama poznat po učestalim udesima i da ga s pravom nazivaju „crnom tačkom“ na saobraćajnoj mapi čačanskog kraja.
Reaguj
Komentariši