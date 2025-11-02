Pripadnik granične policije (23) uhapšen je nakon što je noćas oko dva sata posle ponoći pucao na vlasnika lokala (35) u Bačkom Dobrom Polju kod Vrbasa.
Dramatična noć
POLICAJAC PUCAO U VLASNIKA KAFANE KOD VRBASA: Pogođen pepeljarom u glavu, pa potegao pištolj! Svađa se pretvorila u krvavi obračun
Kako navodi izvor upoznat sa istragom, granični policajac sedeo je u lokalu kada je došlo do svađe sa vlasnikom ugostiteljskog objekta, koji ga je tokom svađe i tuče udario staklenom pepeljarom u glavu.
On je potom izvukao pištolj i pucao, a metak je okrznuo uvo vlasnika kafane, nezvanično saznaje Kurir.
Hitna pomoć je zbrinula povređenog muškarca, a granični policajac je uhapšen i određeno mu je policijsko zadržavanje do 48 sati.
Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Somboru, a policajcu se na teret stavlja krivično delo ubistvo u pokušaju.
