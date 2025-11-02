Slušaj vest

Kako navodi izvor upoznat sa istragom, granični policajac sedeo je u lokalu kada je došlo do svađe sa vlasnikom ugostiteljskog objekta, koji ga je tokom svađe i tuče udario staklenom pepeljarom u glavu.

On je potom izvukao pištolj i pucao, a metak je okrznuo uvo vlasnika kafane, nezvanično saznaje Kurir.

Hitna pomoć je zbrinula povređenog muškarca, a granični policajac je uhapšen i određeno mu je policijsko zadržavanje do 48 sati.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Somboru, a policajcu se na teret stavlja krivično delo ubistvo u pokušaju.

