Begunac Nikola Ivović, koji je ranije osuđen zbog ubistva navodnog pripadnika kavačkog klana Stefana Šarovića, uhapšen je u Herceg Novom, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Iz Uprave policije rekli su da osim osuđenog za ubistvo uhapsili su i Vitorija Šukovića i Srđana Ljubisavljevića.

- Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti Jug, Odeljenja bezbednosti Herceg Novi su, preduzimajući intenzivne aktivnosti na lociranju lica za kojima su raspisane poternice, a postupajući na osnovu operativnih podataka, locirali i lišili slobode lice N. I. (35) iz Herceg Novog koji se potražuje zbog izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 17 godina, na koju je osuđen pravosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici zbog krivičnog dela ubistvo u saizvršilaštvu, koje je izvršeno u Herceg Novom 6. juna 2019. godine, na štetu S. Š - saopštili su iz Uprave policije.

Vijesti prenose i da je Vitorije Šuković (29) uhapšen na osnovu raspisane nacionalne poternice zbog izdržavanja kazne zatvora od tri godine i šest meseci po pravosnažnoj presudi Višeg suda u Podgorici zbog više krivičnih dela razbojništva koja su u prethodnom periodu izvršena na području Herceg Novog.

Obojica će biti sprovedeni na izdržavanje zatvorskih kazni u UIKS.

Hapšen pre pet godina

Ivović je, podsetimo, hapšen u julu 2020. godine kada je za njim bila raspisana međunarodna poternica Interpola Podgorice. Prilikom hapšenja, kod Ivovića su tada pronađeni dokumenti Republike Slovenije za koje se sumnja da su falsifikovani, kao i manja količina marihuane.

Zajedno sa njim za isto krivično delo osuđen je i Dušan Šilj iz Istočnog Sarajeva.

Viši sud u Podgorici doneo je presudu kojom su obojica osuđeni na po 17 godina i šest meseci zatvora, zbog ubistva Stefana Šarovića u Đenovićima.

Inače, Šilj i Ivović su 6. novembra 2023. pušteni da se u daljem toku postupka brane sa slobode, shodno zakonskoj odredbi prema kojoj se okrivljenima ukida pritvor ukoliko u roku od tri godine od dana podizanja optužnice, ne bude izrečena prvostepena presuda.

Šilj se tereti da je zajedno sa Nikolom Ivovićem na podmukao način ubio Šarovića. Njima se na teret stavlja da su počinili krivična dela teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

- Nakon zajedničkog boravka sa Šarovićem u ugostiteljskom objektu Kaskara, iskoristili su njegovo poverenje i prijateljstvo i predložili mu da ih prati. U optužnici je navedeno da su okrivljeni dolaskom u dvorište kompleksa Akacija, iz prethodno pripremljenog oružja, u Šarovića ispalili više hitaca, a zatim su se motociklom uputili lokalnim putem i pobegli - podsećamo.