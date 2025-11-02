Slušaj vest

S. S. (43) koji je vozio kombi u kom su se nalazili mladi džudisti koji su se vraćali sa takmičenja, a koji se prevrnuo na putu Novi Sad - Beograd, danas je saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu, saznaje Kurir.

- Završeno je saslušanje vozača kombija u OJT u Novom Sadu. Tužilaštvo je predložilo određivanje pritvora, o čemu će odlučiti sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Novom Sadu - kaže izvor Kurira.

Podsetimo, do nesreće je došlo 29. oktobra kada su se članovi Džudo kluba Partizan vraćali sa međunarodnog sportskog kampa iz Azerbejdžana kada je kombi posle naplatne rampe kod Subotice sleteo s puta, probio ogradu i upao u kanal.

U vozilu je bilo osmoro maloletnih putnika uzrasta od 13 do 16 godina koji su kombijem iz Budimpešte putovali za Beograd, a Lazar P. je jedini izgubio život. Lazarov brat blizanac Luka, još šestorica dečaka iz kombija i vozač kombija teže su i lakše povređeni.

Potpukovnik Dejan Stević iz Uprave saobraćajne policije izjavio je da je policija posle uviđaja na licu mesta prikupila dokaze i da se predmet priprema da bude predat tužilaštvu. Stević je rekao da je osnovna pretpostavka, s obzirom na okolnosti, da je uzrok nesreće bio umor kod vozača.