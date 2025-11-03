Slušaj vest

Osuđeni begunac Nikola Ivović (35) uhapšen je u Herceg Novom, saopšteno je "Vijestima" iz Uprave policije. Nikola Ivović i Dušan Šilj, obojica državljani Bosne i Hercegovine, osuđeni su na po 17 godina i šest meseci zatvora zbog ubistva Stefana Šarovića koji je ubijen 6. juna 2019. godine u Đenovićima kod Herceg Novog.

Okrivljenima za taj zločin pritvor je ukinut u novembru 2023. godine zbog nedonošenja prvostepene presude u zakonskom roku i obojica su od tada u bekstvu.

Nikola Ivović Foto: Facebook Printscreen

Blizak Roganovićima

Iz Uprave policije Crne Gore je saopšteno da su, osim osuđenog za ubistvo, uhapsili i Vitorija Šukovića (29) i državljanina Srbije Srđana Lj. (46).

- Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti Jug, Odeljenja bezbednosti Herceg Novi su, preduzimajući intenzivne aktivnosti na lociranju lica za kojima su raspisane poternice, a postupajući na osnovu operativnih podataka, locirali i lišili slobode lice N. I. (35) iz Herceg Novog koji se potražuje zbog izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 17 godina, na koju je osuđen pravosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici zbog ubistva u saizvršilaštvu počinjenog u Herceg Novom 6. juna 2019. godine, na štetu S. Š. - kazali su iz Uprave policije.

U saopštenju se objašnjava da je Vitorije Šuković iz Herceg Novog uhapšen po osnovu raspisane nacionalne poternice, zbog izdržavanja kazne zatvora od tri i po godine po pravosnažnoj presudi Višeg suda u Podgorici zbog više razbojništava koja su u prethodnom periodu počinjena na području Herceg Novog.

- Ova lica su locirana u stanu u Herceg Novom koji je u vlasništvu trećeg lica, državljanina Repbulike Srbije S. Lj. (46), koji je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog dela i on će u zakonskom roku biti priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost. Dvojica osuđenih će odmah biti sprovedena na izdržavanje zatvorskih kazni u UIKS - navedeno je iz Uprave policije Crne Gore.

Stefan Šarović likvidiran je 6. juna 2019. u Đenovićima, a u policijskim evidencijama vodio kao osoba bliska "kavačkom klanu". Važio je za čoveka bliskog ljudima okupljenim oko familije Roganović. Njegovo telo je 6. juna 2019. nađeno u dvorištu unutar velikog kompleksa vila "Akacija", a tokom suđenja je utvrđeno da su Ivović i Šilj prethodno zajedno bili sa Šarovićem u ugostiteljskom objektu "Kaskara", čiji je vlasnik bio upravo Stefan Šarović.

Stefan Šarović Foto: Facebook

- Oni su iskoristili Šarovićevo poverenje i prijateljstvo i predložili mu da ih prati. Kad su došli u dvorište kompleksa "Akacija", iz prethodno pripremljenog oružja ispalili su više hitaca u Stefana Šarovića, a zatim su pobegli motorom koristeći lokalne puteve.

Psovke, pa pucnji

Ivović je tokom suđenja rekao da se dogovorio sa Šarovićem da mu proda nekoliko komada pištolja "duga devetka".