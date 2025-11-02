Slušaj vest

U sudaru su učestvovali motocikl i putnički automobil.

saobraćajna nesreća Požega motociklista
Fotografija sa mesta nesreće kod Požege Foto: RINA

- Motocikl se kretao iz pravca Požege ka Užicu kada je došlo do sudara sa automobilom. U nezgodi je povređen vozač motocikla i on je zbrinut od strane hitne pomoći. Stepen njegovih povreda za sada nije poznat - kazao je očevidac.

Zbog udesa na magistralnom putu stvorene su veće gužve u saobraćaju tokom trajanja uvidjaja.

(Kurir.rs/RINA)

saobraćajna nesreća.jpg
