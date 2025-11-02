Slušaj vest

U prodajnom objektu italijanske modne kuće Sorelle Ramonda u subotu je nastala prava drama kada je Srbin (37) pokušao da ukrade garderobu i tom prilikom pretukao je jednog od pripadnika obezbeđenja.

Naime, u jutarnjim časovima, Srbin je pokušao da napusti prodavnicu noseći ispod jakne više komada odeće koju nije platio, a čija je vrednost nekoliko stotina evra. Alarmni senzori kod kasa su se odmah aktivirali nakon čega je intervenisalo i obezbeđenje.

Tada je nastao pravi haos! U pokušaju da ga zaustavi, radnik obezbeđenja je skočio na lopova, ali ovaj ga je pretukao, nakon čega je čuvar ostao da leži krvav na podu butika.

Osumnjičeni je pobegao iz objekta u pravcu parkinga, ali je policija ubrzo pristigla i osumnjičenog uhapsila nedaleko od prodavnice.

Kako pišu italijanski mediji, u automobilu uhapšenog policija je našla i dodatnu robu za koju se sumnja da je takođe ukradena iz drugih objekata.