Granični policajac Vukoman D. upucao je vlasnika kafane u Bačkom Dobrom Polju kod Vrbasa Slobodana B. nakon verbalne rasprave. Sukobu je prethodila žučna svađa i tuča koja je usledila nakon što je osumnjičeni, navodno, uznemiravao zaposlenu u tom lokalu, koja je inače sestra od vlasnika.

Noćas oko 2 sata u kafani u Bačkom Dobrom Polju kod Vrbasa, policajac granične policije Vukoman D. iz pištolja je ranio vlasnika tog ugostiteljskog objekta. Prema nezvaničnim informacijama, Slobodan B. upucan je u uvo i nije životno ugrožen.

Kako se nezvanično saznaje, policajac je bio gost lokala, a u jednom momentu neprimereno je dobacivao konobarici koja je sestra vlasnika te kafane.

- Tu je zaposlena Slobodanova sestra, ona je u trenutku incidenta konobarisala i služila osumnjičenog. Njoj je policajac više puta neprimereno dobacivao da bi na kraju krenuo da je spopada. Tada se umešao Slobodan koji je rekao Vukmanu da je ostavi na miru. Njih dvojica su tada počela žustro da se svađaju i vređaju. Psovali su jedan drugog i pretili. Onda su se potukli, Slobodan je udario Vukomana pikslom u glavu, nakon čega je policajac izvadio pištolj i upucao ga - otkriva izvor.

Podsetimo, Hitna pomoć je zbrinula povređenog, a napadač je uhapšen i procesuiran i tereti se za pokušaj ubistva. On je zadržan do 48 sati i biće priveden Višem javnom tužiocu u Somboru.